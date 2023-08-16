الأربعاء, أغسطس 16, 2023
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تهور سائق كاد يتسبب بكارثة وفيديو فجر الغضب من سلطنة عمان

حذرت شرطة عُمان السلطانية السائقين من تأثير الأمطار المتواصلة التي تشهدها ولاية ضلكوت بمحافظة ظفار وتأثر بعض الطرق بسبب نزول التربة

كتب خالد الأحمد
تفحيط في سلطنة عمان
تفحيط أحد السيارات أثناء الأمطار الغزيرة في ولاية عبري بسلطنة عمان
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وطن – وثق مقطع فيديو تداوله عمانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة تهور أحد السائقين بولاية عبري أثناء الأمطار، وكاد أن يتسبب في تصادم مع دورية للشرطة.

ووفق المقطع الذي رصدته “وطن” بدا صاحب السيارة وهو يفحط بها -وفق التعبير الخليجي- أمام سيارة صهريج خلفه، وأخرى إلى يمينه، ويقوم بحركات بهلوانية خطيرة كادت أن تقلب السيارة، قبل أن يلتف ويعود بشكل عكسي إلى جانب الطريق.

وترى سيارة لدورية شرطة عمان السلطانية، وهي تقف إلى جانبه وينزل أحد عناصرها ليرى ما حصل.

وتفاعل عمانيون مع فيديو التفحيط للسائق المتهور، مطالبينَ بتشديد الإجراءات بحقّه وحق كلِّ مَن يهدّد سلامة الناس ومحاسبته.

تحذير للسائقين من قبل شرطة عمان السلطانية

وكانت شرطة عُمان السلطانية حذرت السائقين من تأثير الأمطار المتواصلة التي تشهدها ولاية “ضلكوت” بمحافظة ظفار، وتأثر بعض الطرق بسبب نزول التربة، طالبة من سائقي المركبات الانتباه والتعاون مع رجال الشرطة تحقيقًا للسلامة العامة.

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شرطة عمان السلطانية
نزول التربة بسبب الأمطار العزيرة في ولاية ضلكوت بمحافظة ظفار العمانية

استعراضات خطرة

وفي حالة مثيلة ضبطت “شرطة عُمان السلطانية” في كانون الأول الماضي، سائقاً متهوراً بعد تداول مقطع فيديو لـه وهو يقوم باستعراضات خطرة لمركبته، مُعرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأظهر مقطع فيديو التُقطَ ليلاً، سيارةً يقوم صاحبها بقيادتها برعونة والتفحيط بها، حيث يرجعها إلى الخلف، ويسرع بها إلى الأمام، ثم يستدير بسرعة، ليعيد الحركة ذاتها أمام تجمعات سكانية.

ونشرت الإدارة العامة للمرور في سلطنة عمان على حسابها الخاص في “تويتر”، حينها أنّه تمّ ضبط السائق بعد تداول مقطع فيديو له يقوم فيه بالاستعراض بمركبته.

وبهذا الفعل عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، وهو سلوك مرفوض، ومخالفة يعاقب عليها قانون المرور، بحسب البيان.

عقوبة التهور

وينص قانون المرور في السلطنة على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعل قيادة مركبة على الطريق بسرعة أو تهور، أو بدون ترو أو تحت تأثير خمر أو مخدر أو أية مؤثرات عقلية أخرى، أو قام بالتجاوز في مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر.

فإذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو إلحاق أذى به نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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