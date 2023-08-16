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تعويض ضخم لسيدة انتقم منها صديقه بنشر صور علاقتهما الحميمية (تفاصيل ساخنة)

المرأة اتهمت صديقها السابق بإرسال صور إلى أسرتها وأصدقائها وزملائها في العمل من حسابات مزيفة على الإنترنت

كتب باسل سيد
تعويض ضخم لسيدة انتقم منها صديقه بنشر صور علاقتهما الحميمية
تعويض قياسي بقيمة 1.2 مليار دولار لسيدة تكساس
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وطن- حصلت سيدة من ولاية تكساس الأمريكية، على حكم قضائي بتعويض مالي كبير، بعدما أدين صديق لها بالإساءة لها نفسيا وجنسيا من خلال مشاركة صور حميمة لها دون موافقتها.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز“، إن المرأة حصلت على حكم بتعويض قيمته 1.2 مليار دولار، بعد أن رفعت الدعوى على صديقها السابق، واتهمته بإرسال صور إلى أسرتها وأصدقائها وزملائها في العمل من حسابات مزيفة على الإنترنت.

ورفعت المرأة “د. ل”، دعوى قضائية على صديقها السابق ماركيز جمال جاكسون، مدعية أنه أساء إليها عبر ما يسمى بالثأر أو الانتقام الإباحي، وهو مصطلح يشير إلى الصور أو مقاطع الفيديو الجنسية الصريحة لشخص ما تتم مشاركتها دون موافقة.

تعويض ضخم لسيدة انتقم منها صديقه بنشر صور
تعويض ضخم لسيدة انتقم منها صديقه بنشر صور

قصة مواعدة الرجل والفتاة

وبدأت المرأة والرجل، المواعدة في عام 2016 وكانا يعيشان معا في شيكاغو في أوائل عام 2020، قبل أن ينفصلا تدريجيا، ثم انتقلت مؤقتا إلى منزل والدتها في تكساس، وتمكن جاكسون من الوصول إلى نظام الأمن هناك، وبدأ التجسس عليها.

وفي أكتوبر 2021، انتهت علاقتهما رسميا، في حين أخبرت المرأة جاكسون أنها لم تعد تريد أن يتمكن من الوصول إلى “مادة بصرية حميمة” لها والتي سمحت له بالحصول عليها عندما كانا يعيشان مع بعضهما.

ونشر الرجل، الصور على العديد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بما في ذلك موقع إباحي، وفي مجلد يمكن الوصول إليه للجمهور على خدمة مشاركة الملفات Dropbox.

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واستخدم جاكسون أيضا الحساب المصرفي الشخصي للمرأة لدفع إيجار منزله، وضايقها بمكالمات ورسائل نصية من أرقام متنوعة. وفي مارس 2022، أرسل جاكسون بريدا إلكترونيا إلى المرأة قال لها فيه “ستقضين بقية حياتك في محاولات فاشلة لمسح نفسك عن الإنترنت”.

ولم يمثل المدان أمام المحكمة، عندما أمرته هيئة محلفين في هيوستن بدفع 200 مليون دولار عن المعاناة النفسية السابقة والمستقبلية ومليار دولار تعويضات عقابية.

في حين قال براد غيلد، محامي المرأة، إنه لا يتوقع دفع 1.2 مليار دولار بالكامل، لكنه يأمل أن يكون ذلك بمثابة رادع للآخرين.

المصدرصحيفة نيويورك تايمز، رصد وتحرير وطن

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