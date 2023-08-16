تسريبات خطيرة تكشف حجم التصدع الجيش الإسرائيلي.. ما علاقة حسن نصر الله؟

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وطن- وصلت التوترات المتزايدة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكبار الضباط العسكريين إلى مستوى جديد، حيث يحاول نتنياهو منع الجيش من إبلاغ الجمهور بتداعيات احتجاجات التعديلات القضائية على استعدادات الجيش الإسرائيلي، حيث يرفض ضباط الاحتياط الحضور لأداء الخدمة.

عرفت إسرائيل احتكاكًا بين المستويين السياسي والعسكري على مر السنين، لكن المعقولية والمنطق سادت بشكل عام. حيث لم يكن الأمر كذلك في الأشهر الأخيرة. وبينما كان نتنياهو ومجموعة من السياسيين المتشددين يصورون قادة الأمن الإسرائيليين كأعداء وخونة ، يتهم كبار الضباط والمئات من القادة السابقين في الجيش ، الشاباك والموساد وهيئة الطاقة الذرية ومؤسسات أخرى الحكومة بتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية.

وبينما تمضي الحكومة قدمًا في التعديلات القضائية، متجاهلة أكثر من سبعة أشهر من الاحتجاجات الجماهيرية والتحذيرات رفيعة المستوى ، فإن كبار الضباط العسكريين في حيرة من أمرهم، حيث لا يمكن أن يكون لهذه الحرب الداخلية سوى منتصر واحد وهو زعيم حزب الله حسن نصر الله، وفق تقرير لموقع المونيتور.

وكان قائد القوات الجوية الإسرائيلية الميجر جنرال تومر بار، قد التقى مجموعة من حوالي 60 طيارًا احتياطيًا علقوا خدمتهم احتجاجًا على التعديلات القضائية.

وكشفت تقارير إعلامية تعليقات مسربة من هذا الاجتماع، حيث قال بار: “الضرر الذي لحق بالكفاءة في الوقت الحالي هو بشكل رئيسي في سلاح الجو، لكنه يتدفق إلى التشكيلات الأخرى أيضًا. من المستحيل معرفة ما سيحدث في غضون شهر”.

وأضاف: “لا يزال الجيش جاهزًا للحرب وكذلك القوات الجوية، لكن الضرر يزداد عمقًا مع مرور الوقت ، حتى لو عاد الجميع إلى تطير الآن”.

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وكان الأمر الأكثر لفتًا للانتباه ، كما قال: “لن يعود سلاح الجو كما كان عليه. لم تتضرر كفاءتها فحسب ، بل تضررت أيضًا من تماسكها”.

ووفقًا لقائد سلاح الجو الإسرائيلي، أثر الضرر على أسراب العمليات ، ومقر العمليات ، وتدريب الطيارين ، ووحدات التحكم في الحركة الجوية ، ومراكز التحكم التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية.

غضب نتنياهو

وأغضبت التسريبات نتنياهو ، الذي انتقد رئيس بار ، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هيرزي هاليفي.

ونقلت القناة 13 عن نتنياهو صراخه في وجه الجندي الأعلى المزين بالوسام: “هذا جيش استولى على البلاد، وأنتم تضرون بالردع.. لماذا تصدرون عناوين مثل هذه؟”.

وظهرت بالفعل جهود نتنياهو لوضع غطاء على الاضطرابات في صفوف الجيش، حيث رفض رئيس الوزراء مقابلة هاليفي قبل تصويت الكنيست الحاسم على التعديل الحاسم.

كما رفض عقد مجلس الوزراء الأمني، ​​ومنع رؤساء الأمن من الإبلاغ عن الآثار الضارة للتعديلات على الكفاءة التشغيلية. وبعد التعليقات المنشورة من محادثة بار مع الطيارين ، ورد أن نتنياهو هدد بإجراء اختبارات كشف الكذب للمسربين المشتبه بهم.

وقال مصدر عسكري كبير سابق، طلب عدم الكشف عن هويته: “إنها دكتاتورية في طور التكوين.. إنه يحاول بناء إعلام على غرار كوريا الشمالية هنا. إنه يحاول السيطرة على كل شيء. لقد بدأ يذكرنا بفشل حرب يوم الغفران – ولكن بعد ذلك كانت هناك حكومة وكانت هناك حكومة ، اليوم هناك رجل واحد فقط”.

وبالإضافة إلى المواجهة بين هاليفي ونتنياهو، يدير هو وقادة أمنيون آخرون حملة تشهير وتشهير من قبل نشطاء اليمين المتطرف ، وبعضهم أعضاء في الكنيست في الائتلاف الحاكم.