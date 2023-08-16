تاليسكا معروضٌ على برشلونة بقرارٍ من النصر السعودي

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وطن- عرض نادي النصر السعودي خدمات نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا صاحب ال29 عاماً، على نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع اللاعب هذا الصيف، بعد المستوى الرائع الذي قدمه اللاعب خلال مشواره مع الفريق السعودي.

وأفادت صحيفة (سبورت) الكتالونية، بأن نادي النصر السعودي قام بعرض خدمات اللاعب تاليسكا على نادي برشلونة، من أجل الاستغناء عن خدماته في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

تاليسكا معروض على برشلونة

وأردفت الصحيفة الإسبانية، ” جاء قرار النصر لعرض خدمات اللاعب تاليسكا، لمعرفته بأن نادي برشلونة يريد التعاقد مع لاعب مميز في مركز الهجوم أو الجناح، بعد رحيل الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان”.

كما ويعد البرازيلي تاليسكا أحد أبرز اللاعبين الأجانب المهددين بالاستغناء عن خدماتهم في سوق الانتقالات الصيفية، في ظل سعي نادي النصر السعودي. لإبرام صفقات قوية لدعم صفوفه.

فيما لم يرد نادي برشلونة بعد على عرض النصر السعودي، بشأن التعاقد مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا. قبيل نهاية سوق الانتقالات.

ذهاب تاليسكا إلى الدوري التركي

وذكرت تقارير صحفية أخرى، بأن وجهة النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، هو العودة إلى الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، من بوابة نادي بشكتاش.

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وقدم لاعب وسط نادي النصر السعودي تاليسكا، المستوى الرائع. منذ قدومه إلى الفريق العالمي في صيف عام 2021، قادماً من صفوف نادي غوانغجو إفرغراند الصيني.

من هو اللاعب البرازيلي تاليسكا؟!

أندرسون تاليسكا، لاعب كرة قدم برازيلي محترف، من مواليد الأول من شهر فبراير عام 1994. (29 عاماً)، يلقب بريفالدو الجيل الجديد. لاعب نادي النصر السعودي حالياً.

بدأ تاليسكا مسيرته من بوابة نادي باهيا عام 2013، وبعدها انتقل إلى صفوف بنفيكا عام 2014. ثم بشكتاش وغوانزو على سبيل الإعارة، كما وتعاقد بعدها مع غوانغجو إفرغراند في عام 2019. لينتقل بعدها إلى صفوف النصر السعودي عام 2021.