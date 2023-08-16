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رياضة

النصر السعودي يرغب في التعاقد مع حارس ليفربول

الحارس البرازيلي بيكر مطلوب في نادي النصر السعودي هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
النصر السعودي وحارس ليفربول
النصر السعودي يرغب في التعاقد مع حارس ليفربول أليسون بيكر
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وطن- ذكرت تقارير صحفية فرنسية، بأن نادي النصر السعودي يسعى للحصول على خدمات البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، بأن الحارس البرازيلي أليسون بيكر. حارس نادي ليفربول الإنجليزي على سلم اهتمامات نادي النصر السعودي للتعاقد معه.

النصر السعودي وحارس ليفربول  

وأضاف، ” في حال نجح نادي النصر السعودي في التعاقد مع البرازيلي أليسون بيكر. حارس نادي ليفربول الأساسي، سيكون بذلك ثالث لاعب في النادي ينتقل إلى الدوري السعودي الممتاز، بعد روبرت فيرمينو وجوردان هندرسون هذا الصيف”.

أليسون بيكر
البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول

كما وتابع، ” جاء اهتمام نادي النصر السعودي للتعاقد مع الحارس البرازيلي بيكر، نظراً للأداء المتوسط الذي قدمه الحارس نواف العقيدي في الجولة الافتتاحية من منافسات الدوري السعودي الممتاز”.

من هو حارس ليفربول أليسون بيكر؟!

أليسون رمسيس بيكر، حارس برازيلي محترف في عالم كرة القدم، من مواليد شهر أكتوبر عام 1992، يلعب حالياً مع نادي ليفربول الإنجليزي.

بدأ البرازيلي بيكر صاحب 30 عاماً مسيرته الاحترافية مع نادي إنترناسيونال بدولة البرازيل عام 2013، ثم الانتقال بعدها إلى  روما عام 2016. ليوقع معه نادي ليفربول الإنجليزي في صيف عام 2018. بصفقة قياسية بلغت 72.5 مليون يورو.

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النصر السعودي وأليسون بيكر
انتقال حارس ليفربول بيكر إلى الدوري السعودي

كما وتوج حارس ليفربول أليسون بيكر، بالعديد من الألقاب على المستوى المحلي والقاري. مع فريق الريدز، لعل أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد والرابطة الإنجليزيين وغيرهم.

ونجح نادي النصر السعودي في إبرام العديد من الصفقات القوية. خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لعل أبرزها ساديو ماني وسيكو فوفانا وبروزوفيتش وغيرهم.

يذكر بأن النصر السعودي قد توج ببطولة العربية للأندية للمرة الأولى في تاريخه. تحت قيادة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد فوزه على الهلال في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف وحيد الأسبوع الماضي.

المصدروطن + فوت ميركاتو

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