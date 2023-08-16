الملك سلمان يأمر بتنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق أمريكي قتل والده المصري.. ما فعله الجاني صادم!

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وطن- ذكرت وكالة الأنباء السعودية ، أن مواطنا أمريكيا أعدم في العاصمة السعودية الرياض بعد أن حكم عليه بالإعدام لتعذيبه وقتل والده المصري.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد حددت أن الرجل ، ويدعى بيشوي شريف ناجي ناصيف، أمريكي الجنسية، قد أقدم على قتل والده – مصري الجنسية -، وذلك بضربه له بقبضة يده على وجهه عدة مرات ضرباً عنيفاً وخنقه بيديه حتى فارق الحياة.

ووفقا للبيان فإن الجاني لم يكتف بما فعله، بل قام بتعذيب والده والتمثيل به بعد قتله، والشروع في قتل شخص آخر، وتعاطي الحشيش المخدر وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

ولفت البيان إلى أن الجهات الأمنية تمكت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه.

جرم عظيم

ووفقا للبيان، ولأن ما قام به الجاني “عمل محرم وجرم عظيم سيما أنه أقدم على قتل والده بهذه الشناعة والفظاعة ، وفعله دليل على فساده وخطورته وتأصل الإجرام في نفسه مما يقتضي تغليظ العقوبة في حقه ليحصل على الجزاء الرادع الذي يقي من شره؛ فقد تم الحكم بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا”.

وأكد البيان الذي نشرته وكالة الانباء السعودية “واس” بأنه قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / بيشوي شريف ناجي نصيف – أمريكي الجنسية أمس الأربعاء بمنطقة الرياض.

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الخارجية الأمريكية تؤكد علمها بالواقعة

من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل على أن واشنطن على علم بالمعلومات حول حكم الإعدام هذا، رغم أنهم “يراقبون” الوضع ، بانتظار مزيد من التفاصيل، بحسب ما نقله موقع “أوروبا برس“.

ويشار إلى أنه من المتعارف عليه أن عملية الإعدام المعتمدة في السجون السعودية تتم عبر قطع الرأس بالسيف.