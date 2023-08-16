الملكة رانيا تكسر البروتوكول لتعبر عن حبها للملك بكل عفوية.. شاهد ما فعلته في مؤتمر دولي

- Advertisement -

وطن- لا تزال العلاقة العاطفية والإنسانية التي تجمع بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا تشغل حيزا واسعا في حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكثرة المواقف التي تعزز مثل هذه العلاقة، يقوم رواد مواقع التواصل بنشر فيديوهات جديدة أو إعادة تداول فيديوهت قديمة للإشادة بهذه العلاقة الراقية لتي تجمع بين الزوجين.

وفي هذا السياق، تداول حسابات على “انستغرام” مقطع فيديو مؤثر جدا للملكة رانيا خلال تواجدها برفقة زوجها الملك عبدالله في إحدى المؤتمرات العالمية على ما يبدو.

ووفقا للفيديو، فبينما كان الملك عبدالله الثاني جالسا مستمعا لحديث أحدهم، حتى بادرت الملكة رانيا ودون أن يشعر أحد من الحضور بإمساك يده ونقلها إلى حضنها واحتضانها.

إشادة المتابعين بتصرف الملكة رانيا

تصرف الملكة رانيا مع زوجها الملك عبدالله الثاني، أثار إعجاب الكثيرين من المتابعين الذين شاهدوا الفيديو، حيث أشادوا بدورها الذي تؤديه كملكة في بيت زوجها.

وفي هذا السياق، قالت متابعة تدعى “ريم”:” يازينها .. صدق ملكه في بيت زوجها اولا ثم على منصبها.. محظوظ الملك فيها”.

- Advertisement -

وأشاد المتابع عبدالله بالحداد بتصرف الملكة رانيا قائلا :” ملكه و زوجه و ام”.

وقالت متابعة أخرى:” لو ماكانت طيبة وحنونة وخلوق ماكانت شعرت به وحنت عليه .. هكذا تكون الزوجة”.

وأشادت متابعة أخرى بالعلاقة بين الملك والملكة قائلة:” صراحة اكثر اثنين من بين كل الاسر الحاكمة احس كانهم روميو وجوليت بنظراتهم لبعض و تصرفاتهم فعلا مبين متزوجين عن حب وهالشي واضح جدا وطاغي و مغطي على كونهم ملك وملكة و بروتوكول ورسميات امام الناس”.

يشار إلى انه وجب التنبيه إلى أن مشاهدة الفيديو تظهر أن الملك عبدالله الثاني لم يكن “نعسان” كما ظهر في العنوان، وإنما كان مركزا في حديث المتكلم، كما انتصرف الملكة رانيا كان عفويا جدا كزوجة أرادت التعبير عن حبها لزوجها بهذه الطريقة.

وسبق وأن نشرت فيديوهات وصور عديدة تكشف علاقة الملك عبدالله الثاني بالملكة رانيا والتي تظهر تغزلها فيه واحتضانها له، حيث تعتبر العلاقة الثنائية بينهما من العلاقات المميزة واللافتة، على صعيد الرؤساء والحُكّام.

الملكة رانيا تعبر عن حبها للمك عبدالله الثاني

ومؤخرا، انتشر على موقع تويتر، مقطع فيديو، للملكة رانيا وهي تعبر عن محبتها لزوجها العاهل الأردني الملك عبدالله بكلمات مؤثرة.

وقالت الملكة رانيا في حديثها أمام الملك والحضور وهي تعبّر عن محبّتها له: “حين تعثرت، وجدت يدك تساندني .. وأنا محظوظة بأني وجدت ذلك الشخص وهو الأقرب لي. ولي الشرف بأن أكون رفيقة دربه”.

وتابعت: “أعلم أنك لا تنتظر أبداً كلمة شكر . ومعَ ذلك شكراً سيدي”.