“البطيخ الملوث” يثير رعب المغاربة.. البرلمان استجوب 3 وزراء والسلطات توضح

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وطن – أتلفت السلطات المغربية عشرات الأطنان من البطيخ الأحمر، في إحدى المراكز التجارية الكبرى في مدينة أغادير جنوب العاصمة الرباط.

ويعد البطيخ الأحمر أو “الدلاح” كما يطلق عليه محليا، من الفواكه التي يقبل عليها المغاربة، نظرا لقيمته الغذائية العالية إلى جانب المعقول.

وجاء هذا الإجراء بعد رسالة وجهها المكتب الوطني لسلامة للمنتجات الغذائية للسلطات المغربية لوقف بيع البطيخ الأحمر (الدلاح) ، بسبب احتوائه على بقايا مبيدات ضارة في عينة من هذه الفاكهة مضرة بصحة الإنسان.

ويكثف المكتب المعروف اختصاراً باسم “أونسا” المراقبة على البطيخ الأحمر” الدلاح” عبر أخذ وتحليل العينات على مستوى الحقول وأسواق الجملة ووحدات التلفيف والمحلات التجارية والقرى الفلاحية.

وفي حالة عدم مطابقة المنتوج لمعايير السلامة الصحية يتخذ المكتب مجموعة من الإجراءات مثل ” تحرير محاضر” و” إتلاف المحصول غير المطابق” وإشعار نقط البيع من أجل سحب المنتوج وعدم تسويقه.

وقال المكتب في تغريدة على حسابه في موقع “إكس” –تويتر سابقاً- إنه خلال موسم إنتاج الدلاح لهذه السنة قام المكتب بأخد 260 عينة من الدلاح حيث أثبتت نتائج التحاليل المخبرية أن عدد العينات المطابقة و السليمة يشكل نسبة 95% من مجموع العينات على مستوى السوق الوطني.

خلال موسم إنتاج الدلاح لهذه السنة قام المكتب بأخد 260 عينة من الدلاح حيث أثبتت نتائج التحاليل المخبرية أن عدد العينات المطابقة و السليمة يشكل نسبة 95% من مجموع العينات على مستوى السوق الوطني#ONSSA #MAROC #CONTROLE_PASTEQUES pic.twitter.com/aglRuhqDg5 — المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (@onssamaroc) August 10, 2023

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قلق في البلاد

وأثار اكتشاف مبيدات زراعية ضارة في شحنة من البطيخ الأحمر في أحد أسواق المغرب، موجة من القلق في البلاد، بشأن معايير السلامة الصحية في الإنتاج الزراعي، لكن السلطات أكدت أن الأمر يتصل بكمية محدودة.

ودخلت مجموعة الأسواق الممتازة على خط الجدل الذي أثير حول سلامة شحنة البطيخ الأحمر التي كانت موضوع وثيقة أرسلها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إليها.

وقالت المجموعة المعروفة اختصاراً بـ “مرجان” بحسب ما نقلت وسائل إعلام مغربية إنها قامت بفضل نظام مراقبتها الروتينية، والذي يعتمد على المراقبة الداخلية والخارجية، بإجراء تحليلات على شحنة “الدلاح” الموردة من سوق الجملة.

وأوضحت أنه تم أخذ عينتين، حيث كشفت العينة الأولى عن وجود منتجات غير متوافقة مع المعايير المعمول بها، وحينئذ، تم سحبها على الفور من جميع المتاجر والمستودعات اللوجستية، بينما العينة الثانية، التي تم تحليلها من قبل فرق مجموعة مرجان والسلطات المختصة، وجدت أنها تتوافق مع معايير الجودة المعمول بها.

وأكدت المجموعة أن إجراءاتها التي تضمن الملائمة الصحية للمنتجات قد وفت بواجبها. كما عززت توجهها بالاعتماد بشكل أكبر على برنامجها “FILIERE M” الذي يسمح لها بتوفير ضمان الجودة وإمكانية التتبع الخاصة بها.

البرلمان المغربي يتدخل

ووصل القلق من البطيخ الملوث إلى البرلمان المغربي الذي تحرك لاستجواب وزراء الداخلية والفلاحة والصحة، حول تسويق منتجات زراعية غير صحية للمغاربة، بعدما مرت فترة طويلة من تسويق فاكهة “البطيخ” بالأسواق دون أية مراقبة.

وقال الفريق الإشتراكي بالبرلمان، في سؤال كتابي موجه لكل من وزراء الداخلية والفلاحة والصحة، أن مراسلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA– من رئيس قسم مراقبة المنتجات النباتية وذات الأصل النباتي – بأكادير، والموجهة إلى مدير مؤسسة الأغذية “مرجان” بأكادير، مفادها ضبط تسويق بطيخ غير صحي للمستهلك، بعد التأكد من ذلك انطلاقا من القيام بتحاليل مخبرية، يعتبر مخالفاً للقانون.

ووفق وسائل إعلام مغربية وجه النائب عن حزب الحركة الشعبية نبيل الدخش سؤالا كتابيا لوزير الزراعة محمد الصديقي، عن أوجه المراقبة المتبعة في استعمال المبيدات الضارة بالصحة وكذلك المنتجات الزراعية المعروضة للبيع.

وفي السياق ذاته، طالب فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، واستدعاء وزير الزراعة لتحديد مسؤوليات تسويق البطيخ الملوث.