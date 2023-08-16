الأربعاء, أغسطس 16, 2023
الرئيسيةالهدهدالأردن.. سلاح الهندسة الملكي يتعامل مع حمولة خطيرة لطائرة مسيرة أسقطها الجيش
الهدهد

الأردن.. سلاح الهندسة الملكي يتعامل مع حمولة خطيرة لطائرة مسيرة أسقطها الجيش

وفق مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية فإن "قوات حرس الحدود رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية"

كتب سالم حنفي
إسقاط طائرة مسيرة محملة بمتفجرات
الجيش الأردني يتمكن من إسقاط طائرة مسيرة محملة بمتفجرات قادمة من سوريا
- Advertisement -

وفق مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية فإن “قوات حرس الحدود رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية”- قالت وسائل إعلام أردنية إن الجيش الأردني أسقط اليوم، الأربعاء، طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من الأراضي السورية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية –بترا- إن المنطقة العسكرية الشرقية “أسقطت، صباح الأربعاء، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة من نوع (TNT) قادمة من الأراضي السورية”.

مشيرة إلى أنه تم التعامل معها من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي -الجيش العربي-.

ووفق مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية فإن “قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية”.

ويأتي ذلك بعد أيام من إسقاط الجيش الأردني لطائرة مسيرة “درون” قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية المنطقة العسكرية الشمالية. في محاولة لتهريب كمية من المواد المخدرة وفق ما صرح به مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

- Advertisement -
إسقاط طائرة مسيرة محملة بمتفجرات
صورة للطائرة المحملة بالمتفجرات والقادمة من الاراضي السورية

وبين المصدر وقتها أنه من خلال الرصد والمتابعة تم السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وتبين أنها تحمل كمية من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأضاف أن الطائرة تم التعامل معها من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي، مؤكدا أن القوات المسلحة الأردنية “ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه”.

وعلى مدار الشهرين الماضيين٬ تكررت محاولات التهريب من سوريا باستخدام الطائرات المسيرة٬ وتنوعت حمولتها بين المواد المخدرة والأسلحة.

وفي الآونة الأخيرة باتت محاولات التهريب هذه منظمة وتستخدم فيها طائرات مسيرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة، مما دفع الأردن إلى استخدام سلاح الجو مرات عدة لإحباطها.

وفي 16 يونيو أعلن الجيش إسقاط طائرة مسيّرة، كانت الثانية خلال 3 أيام، استخدمت حينها في محاولة تهريب أسلحة من سوريا إلى الأردن بينما حملت الأولى مخدرات.

وشهد الأردن الشهر الماضي اجتماعا أمنيا بين مسؤولين أردنيين وآخرين من النظام السوري، لمواجهة التهريب عبر الحدود بين البلدين إلا أن نظام الأسد لم يلزم بأي من البنود التي تم الإتفاق عليها.

إسقاط طائرة مسيرة محملة بمتفجرات
شهدت الاردن إسقاط العديد من الطائرات المسيرة القادمة من سوريا
المصدروكالة الأنباء الأردنية + القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

الملكة رانيا تكسر البروتوكول لتعبر عن حبها للملك بكل عفوية.. شاهد ما فعلته في مؤتمر دولي

الهدهد

“التاريخ يشهد”.. الملك يخرج عن صمته بشأن قانون الجرائم الإلكترونية ويطمئن الأردنيين

الهدهد

الأمير هاشم بن عبدالله الثاني.. أول صور له أثناء أدائه القسم نائبا للملك (شاهد)

الهدهد

الأمير هاشم نائبا للملك عبدالله الثاني في أول تكليف سياسي له بعد بلوغه الثامنة عشرة

الهدهد

الملكة رانيا تفاجئ عامل مقهى قدم لها قهوتها بطريقة لافتة.. هكذا ردت الجميل! (شاهد)

حياتنا

باربي الأردن.. زين كرزون عارية وإطلالة فاضحة أقرب لنجمات البورنو (فيديو)

الهدهد

“كأن على رؤوسهم الطير”.. كيف تفاعل الأردنيون مع قانون الجرائم الإلكترونية؟

الهدهد

تضامن واسع مع الكاتب الأردني الساخر أحمد الزعبي بعد الحكم بسجنه سنة بسبب تغريدة

الهدهد

استقالات جماعية في نادي الوحدات الأردني رفضا للتطبيع بعد قرار اللعب مع نادٍ إماراتي!

الهدهد

الأمير الحسين يأكل المنسف بيده ويثير إعجاب الأردنيين بتواضعه (شاهد)

حياتنا

أردني يغتصب ابنة الـ15 عاماً احتفالاً بعيد ميلاده!

الهدهد

لماذا يرفض الأمير هاشم بن الحسين السير على السجاد الأحمر؟!.. الحقيقة ستصدمك! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أحدهم صوّر ميسي وزوجته فكان هذا مصيره .. وزوجة بيكهام تهرب من المكان! (صور)

نيمار سعيد برؤية الوليد بن طلال وضحكات متبادلة في أول لقاء بينهما (فيديو)

“البطيخ الملوث” يثير رعب المغاربة.. البرلمان استجوب 3 وزراء والسلطات توضح

فخامة سلطانية منقطعة النظير.. عرض إحدى سيارات السلطان قابوس في مهرجان شعبي (شاهد)

انهيار تاريخي جديد للعملة السورية بعد ساعات من قرار بشار الأسد زيادة الرواتب

تهور سائق كاد يتسبب بكارثة وفيديو فجر الغضب من سلطنة عمان

لتهديد الجزائر.. المغرب يستعين بسلاح إسرائيلي مُلطخ بدماء الفلسطينيين

طعنت بشرف السوريات لتلميع بشار.. “العربية” تضطر لحذف تقرير تسبب لها بفضيحة

ابنة عمرو دياب تتحوط خشية الكشف عن صدرها.. هل اعتنقت المسيحية من أجل حبيبها؟

الأردن نقطة الانطلاق ومالك مجهول ومشغل مقره دبي.. “طائرة زامبيا” وحل اللغز الغامض

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC