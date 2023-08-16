الأربعاء, أغسطس 16, 2023
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حياتنا

أنابيلا هلال ترقص فوق أكتاف رجلين.. غطت منطقتها الحساسة بفوطة فقط (فيديو)

استاء محبو الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال من الصورة لم تظهر بها من قبل

كتب رفيف عبدالله
أنابيلا هلال ترقص فوق رجلين.. غطت منطقتها الحساسة بفوطة فقط (فيديو)
أنابيلا هلال ترقص في حفلة خاصة
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وطن- فاجأت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، محبيها بفيديو جريء وهي ترقص، أظهرها بصورة لم تظهر بها من قبل في حفلة خاصة بمنزلها.

وظهرت أنابيلا هلال بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي بفستان أرجواني قصير مكشوف الصدر والبطن.

وفي المقطع، يحمل أنابيلا رجلان أثناء الرقص، وتحاول تغطية ما تحت الفستان بقطعة قماش.

هجوم وغضب

واستاء محبو الإعلامية اللبنانية من المشهد، فجاء في تعليقاتهم: ” ما عاد في قيمة لا مذيعة ولا فنان ولا اي شي”.

وكتب آخر: ” ياعيب الشوم ماكو خجل.. سلام الله على مريم العذراء وعفتها”.

وهاجمت متابعة أنابيلا وزوجها طبيب التجميل الشهير نادر صعب. وكتبت: ” قرف اللي يقرفك انت ونادر صعب على هالمنظر”.

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وتساءل رابع بغضب: ” طيب ليه حاطه الفوطه ع فتحه الفستان !!! على أساس مستحيه يعني !!!! قرف يقرفكم”.

وقال آخر: ” يد الشاب وين، للأسف زمن الانحطاط الأخلاقي المسمى بالانفتاح”.

الراقصة كارولينا كرم

وظهرت أنابيلا في لقطة أخرى وهي ترقص مع زوجها نادر صعب، والراقصة اللبنانية كارولينا كرم التي كانت في الحفلة.

المصدررصد ومتابعة وطن

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