الثلاثاء, أغسطس 15, 2023
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هيا مرعشلي تستعين بـ أنجلينا جولي لتثبت أنها فتاة سيئة بهذه المواصفات القذرة

تتعمد هيا مرعشلي كشف مفاتنها والظهور بشكل مثير جداً عبر صورها ومقاطعها على وسائل التواصل

كتب رفيف عبدالله
هيا مرعشلي تستعين بـ أنجلينا جولي لتثبت أنها فتاة سيئة بهذه المواصفات القذرة!
هيا مرعشلي
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وطن- تباهت الفنانة السورية هيا مرعشلي، بأنها فتاة سيئة ووقحة، مستعينة بالنجمة العالمية أنجلينا جولي.

وأعادت هيا مرعشلي نشر لقاء مع أنجلينا جولي، يقول لها المذيع خلاله  “هل تفتقدين كونك فتاة سيئة؟”.

فتاة سيئة

لتجيب أنجلينا: “أنا لا زلت فتاة سيئة”.

ويعود مصطلح “الفتاة السيئة” إلى نوع كتابة هزلية لشخصية خارقة ذات شخصية قوية. بطلتها مخالفة للعرف، تفتقر لصفات الأبطال.

ظهر هذا الاتجاه خلال التسعينيات. والفتاة السيئة دائما تكون وقحة وعنيفة، ولها مظهر خارجي مبالغ فيه، وخاصة الثدي والأرداف.

هيا مرعشلي
هيا مرعشلي تستعين بـ أنجلينا جولي

ملابس داخلية كاشفة

تميل هذه الفتاة إلى أن تكون قوية وعنيفة؛ قوية مثل أي شخصية من الذكور. ترتدي ملابس تكشف جسدها، وغالبا ما تبدو مثل الملابس الداخلية المُثيرة. وتمتلك قوة خارقة للطبيعة ومُنحلة أخلاقيًا ولها بنية جسدية قوية. ولا تندم على أفعالها الشريرة.

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هيا مرعشلي
هيا مرعشلي تستعين بـ أنجلينا جولي

وتتعمد هيا مرعشلي كشف مفاتنها والظهور بشكل مثير جداً عبر صورها ومقاطعها على وسائل التواصل.

المصدررصد ومتابعة وطن

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