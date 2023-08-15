هند صبري ترقص مع ابنتها الشابة التي ارتدت ملابس داخلية فقط! (فيديو)

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وطن- فاجأت الفنانة التونسية هند صبري متابعيها، بظهور نادر لابنتها وهما ترقصان معاً.

ونشرت هند صبري فيديو لها عبر حسابها على “تيك توك“، وهي ترقص مع ابنتها الشابة على أغنية “أول ما سحبت حزامي”.

ملابس داخلية

واللافت أن هند صبري كانت ترتدي ملابس فضفاضة باللون الأحمر، بينما ارتدت ابنتها هوت شورت أزرق وتوب أبيض.

وأثارت ملابس ابنة هند صبري، سخرية وانتقادات المتابعين بسبب جرأتها، قائلين إن ما ترتديه عبارة عن ملابس داخلية.

رقصة مع دينا

وسبق أن تعرضت الفنانة التونسية للهجوم بعد مشهد الرقص الذي جمعها بالراقصة المصرية دينا ضمن أحداث مسلسل “البحث عن علا”.

وفاجأت هند جمهورها بظهورها في الحلقة الرابعة من المسلسل. بظهورها ببدلة رقص أهدتها إياها الراقصة المصرية دينا. والتي ظهرت كضيفة شرف في نهاية الحلقة.

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وفي المشهد يحتفل أصدقاء علا التي تجسدها هند، بعيد ميلادها. ولأن من أمنياتها أن تتعلم الرقص الشرقي كانت مفاجأة الاحتفال وجود الراقصة دينا التي ظهرت بشخصيتها الحقيقية.

وتقدم الراقصة دينا بدلة رقص لـ “علا”، وترتديها الأخيرة وتبدأ بتقليد حركات الراقصة المصرية الشهيرة.