الثلاثاء, أغسطس 15, 2023
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حياتنا

هند القحطاني تتعرى أكثر وأكثر وتستعرض أردافها وصدرها بشكل فاضح

المشهورة السعودية هند القحطاني تركّز في بثوثها على إظهار أنوثتها بطريقة مستفزة وغير مفهومة بالنسبة لمتابعيها، وتعتمد على التعري لكسب التفاعل

كتب فهمي الورغمي
هند القحطاني تتعرى أكثر وأكثر وتستعرض أردافها وصدرها بشكل فاضح
هند القحطاني
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وطن- تجاوزت السعودية هند القحطاني كل الحدود في آخر إطلالاتها خلال بثّ مباشر على حسابها الرسمي في تطبيق “سناب شات”، حيث يتابعها ما يزيد عن 9 مليون شخص.

وأطلت المشهورة السعودية بفستان قصير، كشف أردافها على نحو غير مسبوق، بينما فتحت نصفه العلوي حيث بالكاد أخفت جزءً صغيراً من صدرها وتركت البقية لخيال متابعيها.

وأظهر فستان هند القحطاني القصير الجرأة التي تتحلى بها في اختيارها للموضة.

حيث يُظهر الفستان جرأة في الاختيار من خلال تسليط الضوء على أنوثتها وجاذبيتها.

إطلالة هند القحطاني
إطلالة هند القحطاني

هند القحطاني وإطلالاتها الفاضحة

دأبت المشهورة السعودية على مشاركة صور ومقاطع فيديو لها وعائلتها من زاويا وفي لحظات مثيرة للجدل.

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وفي المواضيع التي تختارها هند القحطاني للحديث عنها عبر بثوثها المتواصلة، تُركز المشهورة السعودية على المواضيع الجريئة والمستفزة خاصة في أوساط عموم متابعيها من السعوديين وبعض الجنسيات الخليجية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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