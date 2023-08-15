هند القحطاني تتعرى أكثر وأكثر وتستعرض أردافها وصدرها بشكل فاضح

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وطن- تجاوزت السعودية هند القحطاني كل الحدود في آخر إطلالاتها خلال بثّ مباشر على حسابها الرسمي في تطبيق “سناب شات”، حيث يتابعها ما يزيد عن 9 مليون شخص.

وأطلت المشهورة السعودية بفستان قصير، كشف أردافها على نحو غير مسبوق، بينما فتحت نصفه العلوي حيث بالكاد أخفت جزءً صغيراً من صدرها وتركت البقية لخيال متابعيها.

وأظهر فستان هند القحطاني القصير الجرأة التي تتحلى بها في اختيارها للموضة.

حيث يُظهر الفستان جرأة في الاختيار من خلال تسليط الضوء على أنوثتها وجاذبيتها.

اي انهبلت وسخه ومنحطه كلها اربع سنين او خمس سنين تعرت لنا

تخلت عن دين.

ياليت يامعاذ تلم امك وتسترها كل شي طلع لنا مابقي شي

درينا عايشه على الانحلال الاخلاقي و س ر ب ت ه #هند_القحطاني pic.twitter.com/m4fsOFmp63 — reem (@reemturkioo) August 14, 2023

هند القحطاني وإطلالاتها الفاضحة

دأبت المشهورة السعودية على مشاركة صور ومقاطع فيديو لها وعائلتها من زاويا وفي لحظات مثيرة للجدل.

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وفي المواضيع التي تختارها هند القحطاني للحديث عنها عبر بثوثها المتواصلة، تُركز المشهورة السعودية على المواضيع الجريئة والمستفزة خاصة في أوساط عموم متابعيها من السعوديين وبعض الجنسيات الخليجية.