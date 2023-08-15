هل يمكن أن يكون العفن في المنزل قاتلاً؟

- Advertisement -

وطن-قد يكون العفن في منزل بريطاني يبلغ من العمر 27 عامًا هو سبب وفاته لأن الشاب كان يعاني من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS).

توفي لوك بروكس، شاب يبلغ من العمر 27 عامًا، في أكتوبر الماضي في غرفة نومه في إنجلترا. ووفقًا لوالدته، التي أدلت بشهادتها لمواقع بريطانية، فإن سبب الوفاة سيأتي من العفن الموجود في شقته، بحسب ما أفاد به موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

احذر من وجود كميات كبيرة من العفن في منزلك!

وبحسب ما ورد عانى ابنها في البداية من نزلة برد ثم سعال حاد مع التهاب في الحلق وطفح جلدي. حدث كل شيء بسرعة كبيرة، بعد ستة أيام من ظهور الأعراض الأولى، توفي لوك بروكس. وفقا لوالدته، فإن السبب هو متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) ، الناجمة عن عدوى الرئة الرشاشيات.

الرشاشيات هي فطر شائع جدًا في البيئة (في الداخل والخارج) ، وفقًا لدليل MSD. معظم الناس الذين يستنشقون هذه الفطريات ليس لديهم أي تأثير على صحتهم ، ولكن في الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ، يمكن أن يسبب الرشاشيات عدوى تسمى داء الرشاشيات، ربما يكون وجود العفن – وبالتالي الرشاشيات – بكميات كبيرة هو الذي يمكن أن يفسر أن الرجل عانى من عدوى الرئة هذه، ما تسبب في متلازمة الضائقة التنفسية الحادة المميتة.

آثار الفطريات في رئتي المتوفى

يعتبر داء الرشاشيات السبب الرئيسي الثالث للعدوى الفطرية الغازية في فرنسا، وفقًا لمعهد باستور. تشمل الأعراض الحمى والسعال وألم الصدر ونفث الدم وصعوبة التنفس. يمكن للمرضى المتأثرين تناول الأدوية المضادة للفطريات لعلاج المرض وأحيانًا يتم اتخاذ قرار جراحي لاستخراج الفطر، وفقًا ما ترجمته “وطن“.

توضح والدة لوك بروكس أنه تم العثور على آثار الرشاشيات في رئتي ابنها. تم تصنيف هذه الفطريات في عام 2022 من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) على أنها “أولوية حرجة” لأنها شائعة جدًا وخطيرة بشكل متزايد على البشر ومقاومة للعلاجات المعتادة.

- Advertisement -

وفقًا لمعهد باستير، فإن ظهور Aspergillus المقاوم لجزيئات الأزول هذه يمثل مشكلة ناشئة في بعض البلدان فيما يتعلق بانتشار استخدام الأزولات في الزراعة. هذه الظاهرة محدودة حاليًا في فرنسا بالنسبة للعدوى الغازية.

يجب أن يستمر التحقيق وتحديد ما إذا كانت الفطريات الموجودة في مسكن Luke Brooks هي سبب وفاته.