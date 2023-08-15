هذه هي الأواني التي يجب ألا تضعها في غسالة الأطباق

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وطن-نمتلك جميعًا هذا الجهاز في المنزل ونستخدمه يوميًا تقريبًا، كما يُستعمل لغسل الأطباق والأدوات المطبخيّة عمومًا. بيد أن، هناك أواني يجب ألا نضعها في غسالة الأطباق، وفقًا لـنظمة المستهلكين والمستخدمين-OCU.

نعلم أن غسل هذه الأطباق يدويًا، يتطلّب المزيد من الوقت، لكن الضرر الذي سيلحق بأدوات المطبخ على المدى الطويل، سيجعلك تغسلها دون استخدام هذا الجهاز، وفقًا لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

الأواني التي لا يجب وضعها في غسالة الأطباق

وفقًا لمنظمة المستهلكين والمستخدمين، يجب أن نكون حذرين عند وضع بعض الأطباق والأواني في هذا الجهاز، لأن الرطوبة ودرجة الحرارة المرتفعة والمنظفات القوية قد تؤدي جميعها إلى تدهور بعض المواد التي يتم استخدامها لصنع الأدوات المطبخيّة.

وقبل كل شيء، يوصى بمراجعة التعليمات الخاصة بكل أدوات المطبخ قبل وضعها في الجهاز.

قدور وأواني مطلية غير قابلة للالتصاق

وفقًا لـمنظمة المستهلكين الإسبانية OCU، من الأفضل دائمًا غسل هذه الأواني يدويًا لأنه إذا لم تحدد الشركة المصنعة إمكانية غسلها في الجهاز ، يمكن أن يتلف الطلاء غير اللاصق بسبب المواد الكاشطة للمنظف والحرارة، ما يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.

أدوات مطبخية خشبية

إذا سبق لك أن وضعت ملعقة خشبية في غسالة الصحون، ستلاحظ أنها أصبحت غير قابلة للاستعمال. وذلك لأن المياه الساخنة تسبب تشققات في الخشب.

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أطباق وأكواب بلاستيكية برسومات مطبوعة

وفق ترجمة “وطن“، فإنه من الطبيعي امتلاك أواني برسومات مطبوعة، إذا كان هناك أطفال في المنزل، لكن يجب أن تتأكّد من أنه من الممكن وضعها في غسالة الصحون. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فمن الواضح أن الزجاج سوف يتشوه وسيتم مسح الرسومات.

المزيد من الأواني الزجاجية الحساسة

ينتابنا الشكّ دائمًا عندما يكون لدينا أدوات مطبخية مصنوعة من الزجاج؛ وهي في الحقيقة، أدوات نحتفظ بها للمناسبات الخاصة. وبحسب ما أثبتته منظمة المسهلكين OCU، فإن الزجاج يفقد الشفافية واللمعان مع الغسيل. على أي حال، إذا كنت ستضع الأواني الزجاجية في غسالة الأطباق، فاستخدم برنامجًا دقيقًا بدرجة حرارة منخفضة ومدة أقصر.

سكاكين بمقابض خشبية أو من الفولاذ المقسى

في هذه الحالة، تؤدي المنظفات الكاشطة إلى ظهور بقع من الفولاذ والصدأ، ولقد تأثّرت السكاكين من هذا النوع، وشهدت ماركة سويدية مشهورة هذه المشكلة. كما هناك أدوات أخرى مصنوعة من الخشب متفتّح المسام يمكن أن تتلف وتتشقّق بسبب بالرطوبة.