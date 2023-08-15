نشر صور مخلة لفتاة عمانية وابتزازها.. صورتها لنفسها وتحذير للفتيات بعد مفاجأة عن هوية المبتز

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وطن- تفاجأت فتاة عمانية بوجود حساب آخر باسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتحل خلاله شخص غير معلوم نفس هويتها وصورها، وسط حيرة وذهول مما كانت تتعرّض له.

ولاحظت الفتاة العمانية بدء الحساب المذكور نشر صور مخلة لها بصفة منتظمة، حتّى أنه (المُنتحِل) كان يُشارك صوراً لها عبر خاصة “ستوري” ويخبر خلالها متابعي الحساب أنه مستعد لإرسال صور بملابس غير محتشمة بمقابل مادي.

وفي تواصل لغرابة هذه القصة، أوضح نشطاء عمانيون أن الشابة المذكورة قد تعرّضت للتعنيف من قبل عائلتها بمجرّد اكتشافهم ماينشره حسابها (المُنتحَل) على مواقع التواصل الاجتماعي. وهو ما أودى بها لاحقاً لفسخ خطوبتها.

صدمة حول هوية “المُنتحِل”

الفتاة العمانية قرّرت بعدما تعرّضت له من متاعب التوجه للسلطات المعنية في السلطنة، والتي بدورها استطاعت بعد عمل دؤوب التوصّل لهوية مُنتحل الحساب، وكانت الصدمة عندما اكتشف العائلة أن الجاني هو “زميلة الفتاة العمانية”.

أما عن طريقة تسريب تلك الصور، فأشار نشطاء عمانيون أن الفتاة الضحية كانت تشارك صورها الخاصة جداً -كما تفعل أخريات من زميلاتها- على مجموعة خاصة بهم في تطبيق واتساب.

وبربط التفاصيل بعضها بعضاً، تبيّن أن زميلة الفتاة العمانية قد فتحت حساباً باسم الضحية وراحت تُشارك صورها وتمارس ماذُكر أعلاه من ابتزاز ومحاولة جني أموال من بيع صور مثيرة بملابس مخلّة.

هذه هي النتيجة…انضربت وانفسخت خطوبتها، بعض البنات تقول حسابي خاص فيه بس صديقاتي المقربات، وترسل صورها أشكال وأنواع في جروبات الواتس تتباهى بجمالها وشياكتها وأناقتها و…. pic.twitter.com/YPCi6CvDfg — Sultan AL Mahrouqi (@sultan8822) August 15, 2023