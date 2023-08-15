الثلاثاء, أغسطس 15, 2023
الرئيسيةحياتنانسرين طافش تكشف ثدييها بشكل كبير دون قصد.. فهل تسارع لحذفها؟ (شاهد)
حياتنا

نسرين طافش تكشف ثدييها بشكل كبير دون قصد.. فهل تسارع لحذفها؟ (شاهد)

نسرين طافش نشرت قبل أيام مجموعة من الصور الجريئة بالبكيني وهي تسبح في حمام سباحة برفقة فتاتين

كتب سالم حنفي
نسرين طافش تكشف تدييها بشكل كبير دون قصد.. فهل تسارع لحذفها؟ (شاهد)
نسرين طافش
- Advertisement -

وطن- بعد جولة شملت سوريا ولبنان، عادت الفنانة السورية نسرين طافش إلى مصر وخاصة إلى الساحل الشمالي، آخر مكان تواجدت فيه قبل إعلان طلاقها من زوجها الطبيب شريف شرقاوي الشهر الماضي.

وعقب وصولها إلى الساحل الشمالي، بدأت الفنانة نسرين طافش بتوثيق استمتاعها بالأجواء الصيفية الرائعة في أحد المنتجعات القريبة من البحر.

وظهرت نسرين طافش في الصور التي نشرتها عبر حسابها على “انستغرام” وهي تجلس على طاولة وتتناول عصير البرتقال، مرتدية بنطال جينز أزرق، وتوب بمبي بحمالات كاشفا بطنها وصدرها بشكل كبير.

نسرين طافش في الساحل الشمالي
نسرين طافش في الساحل الشمالي

كما أظهرت صورة الفنانة نسرين طافش وهي تجلس برفقة إحدى صديقاتها لتي ظهرت هي الاخرى مرتدية هوت شورت قصير جدا، وبلوزة حمالات صفراء.

الفنانة نسرين طافش وهي تجلس برفقة إحدى صديقاتها لتي ظهرت هي الاخرى مرتدية هوت شورت قصير جدا، وبلوزة حمالات صفراء.
نسرين طافش وصديقتها

صورة جريئة جدا

ولم تكتف نسرين طافش بنشر صورها السابق، بل لجأت لخاصية “الأستوري” لتنشر صورة جريئة جدا برفقة صديقتها.

والتقطت نسرين طافش صورة “سيلفي” لهامع صديقتها، إلا أن زاوية الصورة التي التقطت من اعلى كشفت جزءا كبيرا من تدييها.

- Advertisement -

ولا يمكن الحسم إن كانت الفنانة نسرين طافش قد تعمدت نشر الصور بهذا الشكل أم أن الصورة لم ترع انتباهها لتقوم بحذفها.

نسرين طافش بالبكيني

وكانت نسرين طافش، قد أشعلت قبل أيام مواقع التواصل في إطلالة لها، داخل مسبح، رفقة فتاتين.

نسرين طافش بالبكيني برفقة فتاتين
نسرين طافش بالبكيني برفقة فتاتين

ونشرت نسرين طافش عبر انستغرام، صوراً لها وهي تسبح رفقة فتاتين، وعلقت: “الذكريات التي صنعت في المسبح تدوم مدى الحياة .. وقت الأسرة هو أفضل وقت”.

نسرين طافش في المسبح
نسرين طافش في المسبح

وظهرت نسرين طافش حينها بإطلالة غير مسبوقة لها، حيت أنه من النادر أن تنشر صورا لها وهي ترتدي البكيني.

نسرين طافش تعلن طلاقها

وكانت نسرين طافش قد أعلنت الشهر الماضي خبر انفصاله عن طبيب الأسنان المصري شريف شرقاوي.

وكتبت نسرين طافش حينها عبر خاصية الاستوري على “انستغرام”: “لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية”

المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

نسرين طافش تتحدث لأول مرة عن علاقتها العاطفية بطليقها (شاهد)

حياتنا

نسرين طافش بعد الطلاق ليست كما قبله .. صورها في المسبح تثير ضجة! (شاهد)

حياتنا

نسرين طافش غاضبة بشدة بعد تداول سيرتها بين سماسرة المزارع بسبب صورها المثيرة

حياتنا

نسرين طافش تكشف حجم صدرها بدقة بلا خجل في لبنان (شاهد)

حياتنا

نسرين طافش تهز مؤخرتها بفستان التايجر.. هل تحاول إغراء أبو هشيمة؟ (فيديو)

حياتنا

نسرين طافش بعد الطلاق تفقد السيطرة في حفلة صاخبة على أنغام “جنو ونطو” (فيديو)

حياتنا

نسرين طافش تعيش غرور ما بعد الطلاق.. إبراز أنوثة متعمد وسط حقل دوار الشمس

حياتنا

نسرين طافش في حمام السباحة بالمايوه أمام والدها (فيديو)

حياتنا

نسرين طافش ترقص بصدر شبه عاري في السيارة وتقفز بالهوت شورت (فيديو)

حياتنا

نسرين طافش في إطلالة مثيرة تشبه ممثلات البورنو في أحضان طبيعة اللاذقية (شاهد)

حياتنا

نسرين طافش ترد على طليقها وعشيقته بعدما وصفها بـ”البلاستيك المزيف” (فيديو)

حياتنا

نسرين طافش تقدم نصائحها الخاصة بعد الطلاق وتستمتع بوجبة سمك (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تفاصيل عقد محمد شريف بعد انتقاله إلى الخليج السعودي

مي حريري تورط نفسها بفضيحة.. استبدلت حسابها الوهمي بالحقيقي فكشفت ما هو مستور

السديس يصطحب أئمة الحرم لزيارة ماهر المعيقلي بعد أن أقلق الجميع.. شاهد كيف استقبلهم !

القبض على أحمد فلوكس.. شاهد لحظة سحبه للسجن بعد الحشيش والتلميحات الجنسية والإباحية (فيديو)

صحيفة فرنسية تكشف كواليس الاتفاق الذي جرى بين الخليفي ومبابي

وزير الدفاع التركي مخاطباً الأسد بحدة: “تحلى بالعقل وما تريده لن يحدث ولا يمكن تخيله حتى”!

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد والهلال وخسارة النصر

الأمير هاشم بن عبدالله الثاني.. أول صور له أثناء أدائه القسم نائبا للملك (شاهد)

“بغداد الواحدة ظهرا”.. فيديو صادم من العراق وحرارة الجو تُذيب النعال!

مريم سمير فايز.. السيسي يجامل الكنيسة على حساب حرية المعتقد لأهداف شخصية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC