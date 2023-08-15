نسرين طافش تكشف ثدييها بشكل كبير دون قصد.. فهل تسارع لحذفها؟ (شاهد)

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وطن- بعد جولة شملت سوريا ولبنان، عادت الفنانة السورية نسرين طافش إلى مصر وخاصة إلى الساحل الشمالي، آخر مكان تواجدت فيه قبل إعلان طلاقها من زوجها الطبيب شريف شرقاوي الشهر الماضي.

وعقب وصولها إلى الساحل الشمالي، بدأت الفنانة نسرين طافش بتوثيق استمتاعها بالأجواء الصيفية الرائعة في أحد المنتجعات القريبة من البحر.

وظهرت نسرين طافش في الصور التي نشرتها عبر حسابها على “انستغرام” وهي تجلس على طاولة وتتناول عصير البرتقال، مرتدية بنطال جينز أزرق، وتوب بمبي بحمالات كاشفا بطنها وصدرها بشكل كبير.

كما أظهرت صورة الفنانة نسرين طافش وهي تجلس برفقة إحدى صديقاتها لتي ظهرت هي الاخرى مرتدية هوت شورت قصير جدا، وبلوزة حمالات صفراء.

صورة جريئة جدا

ولم تكتف نسرين طافش بنشر صورها السابق، بل لجأت لخاصية “الأستوري” لتنشر صورة جريئة جدا برفقة صديقتها.

والتقطت نسرين طافش صورة “سيلفي” لهامع صديقتها، إلا أن زاوية الصورة التي التقطت من اعلى كشفت جزءا كبيرا من تدييها.

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ولا يمكن الحسم إن كانت الفنانة نسرين طافش قد تعمدت نشر الصور بهذا الشكل أم أن الصورة لم ترع انتباهها لتقوم بحذفها.

نسرين طافش بالبكيني

وكانت نسرين طافش، قد أشعلت قبل أيام مواقع التواصل في إطلالة لها، داخل مسبح، رفقة فتاتين.

ونشرت نسرين طافش عبر انستغرام، صوراً لها وهي تسبح رفقة فتاتين، وعلقت: “الذكريات التي صنعت في المسبح تدوم مدى الحياة .. وقت الأسرة هو أفضل وقت”.

وظهرت نسرين طافش حينها بإطلالة غير مسبوقة لها، حيت أنه من النادر أن تنشر صورا لها وهي ترتدي البكيني.

نسرين طافش تعلن طلاقها

وكانت نسرين طافش قد أعلنت الشهر الماضي خبر انفصاله عن طبيب الأسنان المصري شريف شرقاوي.

وكتبت نسرين طافش حينها عبر خاصية الاستوري على “انستغرام”: “لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية”