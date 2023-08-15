الثلاثاء, أغسطس 15, 2023
الرئيسيةالهدهد"مُخزية".. مقاطع الرقص من مهرجان صلالة تفجر غضب إعلامي عُماني
الهدهد

“مُخزية”.. مقاطع الرقص من مهرجان صلالة تفجر غضب إعلامي عُماني

اعتبر الإعلامي سعيد الشنفري، أن هذا ليس من الفن في شيء "ومن غير الرجولة أن يتراقص رجل أمام النساء" حسب وصفه

كتب خالد الأحمد
الرقص من مهرجان صلالة
- Advertisement -

وطن- انتقد إعلامي عماني ظاهرة رقص الرجال أمام النساء التي برزت مؤخرا في الحفلات الصيفية بالسلطنة، معتبراً إياهاً “أمرأ مخزياً”.

وقال الإعلامي العماني البارز سعيد الشنفري، في مقطع فيديو متداول بثه عبر حسابه بموقع “إكس” ـ تويتر سابقا ـ إن “أهل ظفار بشكل خاص والسلطنة بشكل عام لا يتقبلون أن يتراقص رجالهم أمام الحريم”، في إشارة إلى المشاهد التي ظهرت بفعاليات مهرجان صلالة.

ويعتبر مهرجان صلالة السياحي الذي يقام في صلالة بمحافظة ظفار في سلطنة عمان، ما بين 15 يوليو إلى 31 أغسطس، في فصل الخريف من أهم الأحداث التي تحظى باهتمام كبير على الصعيدين الداخلي والخارجي ويتخلله نشاطات فنية وثقافية وترفيهية مختلطة.

إعلامي عماني ينتقد رقص الرجال أمام النساء

وأشار “الشنفري” إلى أن هذا ليس من الفن في شيء ومن غير الرجولة أن يتراقص شخص أمام النساء، حسب وصفه.

واستدرك عندما نرى مثل هذه الأمور في ظفار وخاصة في مثل هذه المواسم تفور الدماء في عروقنا.

- Advertisement -

مضيفاً أن “هذا الأمر مخز وغير مقبول وخاصة أن ردة الحريم تكون قاسية تجاه هؤلاء الرجال.”

وتابع بنبرة تساؤل :”أين الرجولة.. هذه ذكورة في الحقيقة تفتقر إلى الغيرة على النساء في بلدنا.”

إعلامي عماني ينتقد رقص الرجال أمام النساء
الإعلامي سعيد الشنفري

ويشار إلى أنه في بداية يوليو من كل عام، يسارع العديد من المواطنين والزوار إلى محافظة ظفار جنوبي السلطنة للاستمتاع بالخريف حيث الأجواء المعتدلة والفعاليات المصاحبة.

إذ يندر وجود مثل هذه الأجواء في الخليج العربي في هذا الوقت من السنة، لذلك تشهد ظفار العديد من الفاعليات الترفيهية في هذا التوقيت.

المسطحات الخضراء التي تشاهدها أينما يممت وجهك والأجواء المعتدلة الاستثنائية والعيون المائية العذبة، فضلا عن الفعاليات الترفيهية المصاحبة، جعلت موسم الخريف الذي يبدأ أواخر يونيو/حزيران حتى بداية سبتمبر/أيلول قبلة مفضلة للعمانيين والخليجيين للهروب من حر الصيف.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

نشر صور مخلة لفتاة عمانية وابتزازها.. صورتها لنفسها وتحذير للفتيات بعد مفاجأة عن هوية المبتز

الهدهد

جنة الله على الأرض.. مشاهد ساحرة من “شاطئ الفزايح” في سلطنة عمان

حياتنا

الظهور الأول.. طيران عُمان يتألق بملعب تشيلسي في حضور محمد صلاح (شاهد)

الهدهد

عُماني يضرب المثل في البر بوالدته.. ما فعله جعله حديث الساعة في سلطنة عمان (شاهد)

الهدهد

ميان بنت شهاب بن طارق زوجة ذي يزن بن هيثم في أول جلسة تصوير رسمية لها (شاهد)

الهدهد

سبب الوفاة المفاجئة للفنان التشكيلي العُماني موسى الزدجالي عن 52 عاما

الهدهد

سلطنة عمان.. انفجار مروع بالعاصمة مسقط هز المعبلية وخسائر فادحة (فيديو)

الهدهد

هجوم الأسود على المدرب بسيرك النسيم العالمي يثير رعب العمانيين

الهدهد

ناصر المعمري كان برفقة أخته.. عُماني مفقود في تركيا ومناشدات للبحث عنه

الهدهد

فريق الرقص العماني يثير جدلا رغم تحقيقه فوزا كبيرا بإسبانيا.. ما القصة؟

حياتنا

ميريام فارس تشعل حفلها في سلطنة عمان بالدلع والغنج وهكذا حاولت ستر جسدها العاري

الهدهد

“عمانتل” تتفوّق على “زين” السعودية.. فوربس تضع أشهر شركات السلطنة في هذا التصنيف

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جرائم غسيل الأموال في الإمارات تخطت كل الحدود.. إلى ماذا يهدف “شيطان العرب”؟

هند القحطاني تتعرى أكثر وأكثر وتستعرض أردافها وصدرها بشكل فاضح

للا سلمى والمرض الغامض.. كيف غيّر عام 2018 حياة الملك محمد السادس؟

الكويت.. أوامر بتجميد ووقف قرار المعاشات الاستثنائية للوزراء والقياديين وهذه التفاصيل

“مُخيفة” .. ما هي “رقائق نفيديا” التي تتسابق السعودية والإمارات على شراء الآلاف منها!

نشر صور مخلة لفتاة عمانية وابتزازها.. صورتها لنفسها وتحذير للفتيات بعد مفاجأة عن هوية المبتز

دنيا بطمة تستعير ملابس كيم كارداشيان الفاضحة لتكشف كل شيء (فيديو)

فضيحة انبطاح حمد بن عيسى على نهج والده.. الفيديو المحظور في البحرين

جنة الله على الأرض.. مشاهد ساحرة من “شاطئ الفزايح” في سلطنة عمان

رصد متحور كورونا “EG.5” في الكويت.. الصحة توصي الكويتيين بأمر ضروري

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC