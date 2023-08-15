“مُخزية”.. مقاطع الرقص من مهرجان صلالة تفجر غضب إعلامي عُماني

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وطن- انتقد إعلامي عماني ظاهرة رقص الرجال أمام النساء التي برزت مؤخرا في الحفلات الصيفية بالسلطنة، معتبراً إياهاً “أمرأ مخزياً”.

وقال الإعلامي العماني البارز سعيد الشنفري، في مقطع فيديو متداول بثه عبر حسابه بموقع “إكس” ـ تويتر سابقا ـ إن “أهل ظفار بشكل خاص والسلطنة بشكل عام لا يتقبلون أن يتراقص رجالهم أمام الحريم”، في إشارة إلى المشاهد التي ظهرت بفعاليات مهرجان صلالة.

ويعتبر مهرجان صلالة السياحي الذي يقام في صلالة بمحافظة ظفار في سلطنة عمان، ما بين 15 يوليو إلى 31 أغسطس، في فصل الخريف من أهم الأحداث التي تحظى باهتمام كبير على الصعيدين الداخلي والخارجي ويتخلله نشاطات فنية وثقافية وترفيهية مختلطة.

إعلامي عماني ينتقد رقص الرجال أمام النساء

وأشار “الشنفري” إلى أن هذا ليس من الفن في شيء ومن غير الرجولة أن يتراقص شخص أمام النساء، حسب وصفه.

واستدرك عندما نرى مثل هذه الأمور في ظفار وخاصة في مثل هذه المواسم تفور الدماء في عروقنا.

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مضيفاً أن “هذا الأمر مخز وغير مقبول وخاصة أن ردة الحريم تكون قاسية تجاه هؤلاء الرجال.”

وتابع بنبرة تساؤل :”أين الرجولة.. هذه ذكورة في الحقيقة تفتقر إلى الغيرة على النساء في بلدنا.”

الرقص أمام النساء امر مخزي في حقهم ..وفي حقنا ان سكتنا . pic.twitter.com/DUw6S35fIw — سعيد الشنفري (@alshnfari2) August 15, 2023

ويشار إلى أنه في بداية يوليو من كل عام، يسارع العديد من المواطنين والزوار إلى محافظة ظفار جنوبي السلطنة للاستمتاع بالخريف حيث الأجواء المعتدلة والفعاليات المصاحبة.

إذ يندر وجود مثل هذه الأجواء في الخليج العربي في هذا الوقت من السنة، لذلك تشهد ظفار العديد من الفاعليات الترفيهية في هذا التوقيت.

المسطحات الخضراء التي تشاهدها أينما يممت وجهك والأجواء المعتدلة الاستثنائية والعيون المائية العذبة، فضلا عن الفعاليات الترفيهية المصاحبة، جعلت موسم الخريف الذي يبدأ أواخر يونيو/حزيران حتى بداية سبتمبر/أيلول قبلة مفضلة للعمانيين والخليجيين للهروب من حر الصيف.