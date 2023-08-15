منة فضالي في أحضان والد الشيف بوراك في إسطنبول (شاهد)

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وطن- تقضي الفنانة المصرية منة فضالي أياما جميلة في إسطنبول التي وصلتها منذ نحو 10 أيام لقضاء أجازتها.

ونشرت منة فضالي خلال الأيام الماضية عبر حسابها الرسمي على انستغرام العديد من الصور التي توثق استمتاعها بأجواء اسطنبول.

وتميزت آخر إطلالات منة فضالي خلال تواجدها في اسطنبول بالاطلالة الكاجوال، حيث كانت ترتدي كروب توب باللون البرتقالي أوف شولدر من دون أكمام مع تنورة باللون الابيض متوسطة الطول.

واعتمدت الفنانة المصرية في إطلالتها على تسريحة تركت فيها شعرها منسدلاً على كتفيها، بالإضافة إلى مكياج أظهرت من خلاله جمال وجهها.

وكان من الملفت للنظر زيارة الفنانة منة فضالي لمطعم المدينة الذي كان يملكه الشيف التركي “بوراك” عقب انفصال الشراكة مع والده إسماعيل أوزديمير.

واعتمد مطعم المدينة الذي يديره حاليا والد “بوراك” بترويج تناول الفنانة منة فضالي للغداء في المطعم عبر إعلان ممول على جميع صفحات المطعم على مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتفل المطعم مع مالكه الجديد بحفاوة كبيرة بالفنانة منة فضالي والتي عبرت عن سعادتها بطريقة لافتة داخل المطعم.

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وظهرت منة فضالي وهي تتراقص احتفالا مع إسماعيل أوزديمير معبرة عن إعجابها الشديد به وبالمطعم، وصلت حد احتضان والد بوراك.

من جانبها، أعادت الفنانة منة فضالي نشر الفيديو عبر صفحتها على “انستغرام” مرفقة معه شكرا خاصا لوالد الشيف بوراك.

وعلقت الفنانة المصرية على الفيديو بالقول:”شكرا كتير علي الاستضافه والاكل الروعه شكرا احلى اسماعيل شكرا مطعم المدينه انبسط كتير جدا”.

وتصدر اسم الشيف التركي بوراك خلال الفترة الماضية، مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بعد الحديث عن عملية “احتيال” تعرض لها كان والده وراءها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصور للشيف المشهور، صاحب سلسلة مطاعم “كزن بوراك”، وهو يوجه رسالة لجمهوره ومتابعيه حول العالم.

وقال بوراك أوزدميرد في الفيديو أنه رفع دعوى قضائية ضد والده، بتهمة الاحتيال عليه وبيع بعض مطاعمه دون علمه.

وأكد أوزدميرد أن أباه باع حقوق استغلال اسمه لرجل أعمال قام بافتتاح مطعما لا يمت بصلة لسلسلة مطاعمه المعروفة.



متى بدأت الأزمة؟

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الأزمة بين بوراك ووالده قد بدأت في فبراير/شباط الماضي بعدما قدم الابن مساعدات لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا، إذ اعترض الأب على أنشطة ابنه الخيرية، فقرر الأب قطع علاقته بابنه.

ومن المنتظر أن تشهد عدلية شاغليان أولى جلسات المحاكمة في سبتمبر/أيلول القادم.