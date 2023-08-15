مريم حسين تخاف على العازبات من عطرها الجديد.. مفعوله الجنسي يرعبها

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وطن– أثارت الفنانة المغربية مريم حسين، الجدل بشرطها الذي وضعته للنساء اللواتي يرغبن بشراء عطرها الجديد الذي أطلقته قبل أشهر.

وفي إشارة إلى تأثيره الجنسي، قالت مريم حسين إن عطرها لا يصلح إلا للمرأة المتزوجة ولا يصلح للشابة العزباء.

عطر للمتزوجات فقط

وتابعت في تصريح صحفي: “هذا العطر خاص للحريم فقط، الحريم المتزوجة، عادة أنت تفهمينها.. المرأة السنغل لا تضعه، إذ تضعه المرأة لرجلها فقط”.

وتابعت: “قد تضعه العزباء إذا كان لديها نيات أخرى”.

واشترطت مريم على من تطلب عطرها، أن تظهر وثيقة الزواج أولاً.

روب استحمام في مكان عام

في سياق آخر، وثقت مريم حسين يوماً آخر لها في إجازتها الصيفية.

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وظهرت الفنانة المغربية في فيديو نشرته عبر خاصية الستوري على انستجرام، وهي تدخل إلى مكان عام مرتدية روب الاستحمام فقط.

ثم ختمت مريم يومها بحضور سهرة عشاء، مرتدية فستاناً أسود بلا أكمام، يكشف صدرها بوضوح.