الثلاثاء, أغسطس 15, 2023
الرئيسيةحياتنامريم حسين تخاف على العازبات من عطرها الجديد.. مفعوله الجنسي يرعبها
حياتنا

مريم حسين تخاف على العازبات من عطرها الجديد.. مفعوله الجنسي يرعبها

اشترطت مريم حسين على من تطلب عطرها أن تظهر وثيقة الزواج أولاً

كتب رفيف عبدالله
مريم حسين تخاف على العازبات من عطرها الجديد.. مفعوله الجنسي يرعبها
مريم حسين
- Advertisement -

وطن– أثارت الفنانة المغربية مريم حسين، الجدل بشرطها الذي وضعته للنساء اللواتي يرغبن بشراء عطرها الجديد الذي أطلقته قبل أشهر.

وفي إشارة إلى تأثيره الجنسي، قالت مريم حسين إن عطرها لا يصلح إلا للمرأة المتزوجة ولا يصلح للشابة العزباء.

عطر للمتزوجات فقط

وتابعت في تصريح صحفي: “هذا العطر خاص للحريم فقط، الحريم المتزوجة، عادة أنت تفهمينها.. المرأة السنغل لا تضعه، إذ تضعه المرأة لرجلها فقط”.

عطر مريم حسين
اشترطت مريم إبراز وثيقة الزواج لطلب عطرها

وتابعت: “قد تضعه العزباء إذا كان لديها نيات أخرى”.

واشترطت مريم على من تطلب عطرها، أن تظهر وثيقة الزواج أولاً.

روب استحمام في مكان عام

في سياق آخر، وثقت مريم حسين يوماً آخر لها في إجازتها الصيفية.

- Advertisement -

وظهرت الفنانة المغربية في فيديو نشرته عبر خاصية الستوري على انستجرام، وهي تدخل إلى مكان عام مرتدية روب الاستحمام فقط.

ثم ختمت مريم يومها بحضور سهرة عشاء، مرتدية فستاناً أسود بلا أكمام، يكشف صدرها بوضوح.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

مريم حسين تتجاوز المحظور بجلسة تصوير خاصة بمؤخرتها (شاهد)

حياتنا

مريم حسين تستعرض مؤخراتها بطريقة بذيئة بساحة مصارعة الثيران بعد كشف مناطقها الحساسة (شاهد)

حياتنا

مريم حسين تكشف حجم أثداءها أثناء الرقص.. “كله نفخ” (فيديو)

حياتنا

مريم حسين تعرض أعضائها الحساسة لمتابعيها.. حلمة صدر وملابس داخلية (شاهد)

حياتنا

مريم حسين عارية داخل مركز تجميل وسيارة باربي في انتظارها (فيديو)

حياتنا

مريم حسين بمايوه أطفال وتنشر صورة نساء عاريات الصدر مع أغنية سعد لمجرد (شاهد)

حياتنا

مريم حسين في إطلالة باربي المذهلة والجريئة.. صدرها كاد ينفجر (شاهد)

حياتنا

مريم حسين تحقن مؤخرتها الصغيرة بالفيلر وتوثق العملية (فيديو)

حياتنا

مريم حسين ترقص بالهوت شورت في إسبانيا.. بلوزتها أطول منه (فيديو)

حياتنا

ماذا تفعل مريم حسين داخل حلبة مصارعة الثيران؟ (فيديو)

حياتنا

مريم حسين تهز صدرها بطريقة فاضحة من أجل أغنية هيفاء وهبي الجديدة (فيديو)

حياتنا

مريم حسين في إطلالة أنثوية صارخة بفستان مفتوح من الصدر حتى السرة كشف المستور (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صورة محمد أبو تريكة أثناء خدمته في الجيش تشعل مواقع التواصل (شاهد)

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية والتشكيلة في نهائي كأس السوبر الأوروبي

فضيحة الفنانة السورية أميرة خطاب وشقيقتها فاديا خطاب في أحد المطاعم.. بيرة في عمر الـ70 (شاهد)

رقص إماراتي وحاخام إسرائيلي .. فيديو مُخزٍ في قلب أبوظبي! (شاهد)

هيا مرعشلي تستعين بـ أنجلينا جولي لتثبت أنها فتاة سيئة بهذه المواصفات القذرة

تسبّب في وفاة شاب ذو 27 عامًا.. هل يمكن أن يكون العفن قاتلاً؟

رجوة آل سيف تثير غيرة ملكة جمال السعودية رومي القحطاني.. شاهد ما فعلته !

تفاصيل عقد محمد شريف بعد انتقاله إلى الخليج السعودي

مي حريري تورط نفسها بفضيحة.. استبدلت حسابها الوهمي بالحقيقي فكشفت ما هو مستور

السديس يصطحب أئمة الحرم لزيارة ماهر المعيقلي بعد أن أقلق الجميع.. شاهد كيف استقبلهم !

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC