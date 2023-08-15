لماذا تعارض اليابان انضمام السعودية لتحالف الطائرات المقاتلة النفاثة؟

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وطن- بينما تضغط المملكة العربية السعودية، للانضمام إلى تحالف الطائرات المقاتلة من الجيل التالي في المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان، ورد أن طوكيو تعارض عرض الرياض لأسباب فنية وجيو سياسية، حتى في الوقت الذي تحاول فيه تحسين العلاقات مع المملكة الخليجية.

وأكد مسؤولون كبار من لندن وطوكيو وروما، طلب المملكة العربية السعودية أن تكون الإضافة الرابعة للبرنامج الجوي القتالي العالمي الثلاثي (GCAP).، علما بأن اليابان هي الدولة الوحيدة من بين الدول الثلاث الأعضاء التي عارضت بجرأة انضمامها.

ويسعى “النداء العالمي لمكافحة الفقر” إلى تطوير وتصدير طائرات مقاتلة من الجيل السادس متطورة للغاية بحلول عام 2035.

ويُعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد تقدم بطلب رسمي خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى جدة في منتصف يوليو الماضي.

وفي 31 يوليو، التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بنظيره الياباني ياسوكازو حمادة ، وناقشا التعاون والتبادلات الدفاعية الثنائية، بالإضافة إلى استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة لطوكيو التي تمت صياغتها في ديسمبر الماضي ، وفقًا لبيان لوزارة الدفاع اليابانية.

ويبدو أن دافع المملكة العربية السعودية للانضمام إلى “النداء العالمي لمكافحة الفقر” يتماشى مع أهداف البلاد لتنويع شركائها العالميين، بما في ذلك موردي الأسلحة.

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وكانت المملكة ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم من 2018 إلى 2022 ، منها 78٪ – بما في ذلك 91 طائرة مقاتلة – تم استلامها من الولايات المتحدة ، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

كما أن العلاقات الدافئة للدولة الخليجية مع الصين تقف أيضًا كحاجز أمام إمكانية استلام طائرات مقاتلة متقدمة من الولايات المتحدة ، على خلفية المحادثات المتوقفة منذ عام 2020 بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة بشأن الوصول إلى طائرات F-35 أولاً.

ومساهمات المملكة العربية السعودية في “النداء العالمي لمكافحة الفقر” يمكن أن تشمل الخبرة الهندسية، لكن عرضها الرئيسي هو مالي لمشروع تقدر تكلفته بعشرات المليارات من الدولارات، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

التنافس الصيني في ذهن اليابان

وقال شيجيتو كوندو ، الباحث البارز في المعهد الياباني لاقتصاديات الشرق الأوسط، إنه من المرجح أن ترحب المملكة المتحدة وإيطاليا بالمملكة العربية السعودية كإضافة إلى “النداء العالمي لمكافحة الفقر” نظرًا لتاريخهما الطويل في تجارة الأسلحة من أجل التمويل مع المملكة.

وأضاف في حديث لموقع “المونيتور“، أن أهداف اليابان مختلفة ، وتتمحور حول مدى إلحاحها للوفاء بالموعد النهائي لعام 2035 لأغراض أمنها المستقبلي.

وتابع: “إذا أخرنا تسليم الطائرات المقاتلة لمدة عام أو عامين ، فإن ذلك يمنح الدول المعادية مثل الصين وروسيا ميزة وقد يعني الكثير بالنسبة لقدرات الدفاع اليابانية” ، موضحًا أن إضافة عضو آخر إلى التحالف الثلاثي من المحتمل أن تؤخر المجموعة قدراتها على اتخاذ القرار وتبطئ تقدمها الكلي.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون اليابان قلقة بشأن المشاكل الجيوسياسية المستقبلية مع المملكة العربية السعودية باعتبارها واحدة من صانعي القرار الأربعة في مجلس إدارة “النداء العالمي لمكافحة الفقر” الذين يتمتعون بحق النقض.

وقال: “إذا قالت المملكة العربية السعودية إنها تريد بيع تلك الطائرة إلى روسيا أو الصين – بالتأكيد ، سنستخدم حق النقض ضدها”.

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد أفادت بأن اليابان تتمتع بعلاقة قوية مع المملكة العربية السعودية ، والتي نمت فقط على مدار الخمسين عامًا الماضية وتشمل نمو الأعمال وتجارة الطاقة ، وفقًا لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في يوليو / تموز.

ومع ذلك ، لم تقم جميع قطاعات الحكومة اليابانية ، وخاصة الجيش المرتبط برفع حظر تصدير الأسلحة اليابانية في أبريل 2014 ، بتطوير علاقة وثيقة مع المملكة الخليجية على مدى عقود – وهو ما يؤثر على قرار طوكيو بشأن ما إذا كان سيتم الترحيب بها.

وقال: “ستحتفظ اليابان بموقفها المعارض لانضمام المملكة العربية السعودية على الأرجح، بالنظر إلى طريقة تفكير الضباط في وزارة الدفاع” ، مضيفًا أن وزارة الدفاع اليابانية لديها اتصالات قليلة جدًا مع مسؤولي الدفاع في الشرق الأوسط لتطوير تلك الثقة في الوقت الحاضر.