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فضيحة انبطاح حمد بن عيسى على نهج والده.. الفيديو المحظور في البحرين

ملك البحرين قال إن التواجد البريطاني في بلاده ظلّ حاضراً حتّى بعد الاستقلال في عام 1971

كتب فهمي الورغمي
فضيحة انبطاح حمد بن عيسى على نهج والده.. الفيديو المحظور في البحرين
حمد بن عيسى
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وطن- رغم مرور عقد من الزمن على تاريخ الإدلاء بها، أعاد نشطاء بحرينيون استعادة مقطع فيديو مثير للجدل أثار خلاله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، غضب جزء من البحرينيين المغتربين بتصريحات وُصفت بـ “المستفزة” واللاسيادية” أمام البريطانيين.

وتعود تفاصيل تلك التصريحات لشهر مايو 2013، عندما قال ملك البحرين حمد بن عيسى، إنه “رغم رحيل الاستعمار البريطاني في العام 1971، إلا أن التواجد البريطاني في بلاده ظل حاضرا دون تغيير”.

وفي ذات الكلمة التي ألقاها باللغة الإنجليزية، كرّر ملك البحرين سؤال والده مُخاطباً حضوراً من البريطانيين: “من طلب منكم الرحيل؟”.

وأكد الملك، الذي كان يتحدث خلال حفل استقبال بمناسبة زيارته لبريطانيا لحضور مهرجان للخيول، أن بلاه لن تستغني عن بريطانيا، حسب ما يظهر في مقطع الفيديو الذي أعاد الناشط البحريني “يوسف الجمري” مشاركته عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” ـ تويتر سابقا ـ .

انبطاح حمد بن عيسى
انبطاح حمد بن عيسى

هذا ووصف حمد بن عيسى علاقة نظامه بالبريطانيين بـ “المتينة”، مشيرا إلى أن معاهدة الصداقة الأولى تم التوقيع عليها في عام 1820 أي قبل حوالي 200 عاماً.

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وقد ظلت هذه المعاهدة سارية ونافذة المفعول حتى تم استبدالها باتفاقية أخرى جديدة في عام 1971 مع انسحاب بريطانيا من الخليج العربي، على حدّ تعبيره.

ويرى مراقبون للشأن السياسي البحريني، أن تداول تصريحات مثيرة للجدل للملك حمد بن عيسى، شأن التصريحات أعلاه، ربما تكون سبباً في الاعتقال أو التعرّض لشتّى أنواع الملاحقات القضائية والأمنية من قبل السلطات.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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