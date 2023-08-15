فضيحة انبطاح حمد بن عيسى على نهج والده.. الفيديو المحظور في البحرين

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وطن- رغم مرور عقد من الزمن على تاريخ الإدلاء بها، أعاد نشطاء بحرينيون استعادة مقطع فيديو مثير للجدل أثار خلاله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، غضب جزء من البحرينيين المغتربين بتصريحات وُصفت بـ “المستفزة” واللاسيادية” أمام البريطانيين.

وتعود تفاصيل تلك التصريحات لشهر مايو 2013، عندما قال ملك البحرين حمد بن عيسى، إنه “رغم رحيل الاستعمار البريطاني في العام 1971، إلا أن التواجد البريطاني في بلاده ظل حاضرا دون تغيير”.

وفي ذات الكلمة التي ألقاها باللغة الإنجليزية، كرّر ملك البحرين سؤال والده مُخاطباً حضوراً من البريطانيين: “من طلب منكم الرحيل؟”.

وأكد الملك، الذي كان يتحدث خلال حفل استقبال بمناسبة زيارته لبريطانيا لحضور مهرجان للخيول، أن بلاه لن تستغني عن بريطانيا، حسب ما يظهر في مقطع الفيديو الذي أعاد الناشط البحريني “يوسف الجمري” مشاركته عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” ـ تويتر سابقا ـ .

في مثل هذا اليوم أعلن استقلال البحرين.. ملك البحرين حمد آل خليفة كرر على البريطانيين سؤال والده حينما قرروا إنهاء حقبة استعمارهم للبحرين "من طلب منكم الرحيل؟!" pic.twitter.com/Oa4IEaC70Y — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) August 14, 2023

هذا ووصف حمد بن عيسى علاقة نظامه بالبريطانيين بـ “المتينة”، مشيرا إلى أن معاهدة الصداقة الأولى تم التوقيع عليها في عام 1820 أي قبل حوالي 200 عاماً.

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وقد ظلت هذه المعاهدة سارية ونافذة المفعول حتى تم استبدالها باتفاقية أخرى جديدة في عام 1971 مع انسحاب بريطانيا من الخليج العربي، على حدّ تعبيره.

ويرى مراقبون للشأن السياسي البحريني، أن تداول تصريحات مثيرة للجدل للملك حمد بن عيسى، شأن التصريحات أعلاه، ربما تكون سبباً في الاعتقال أو التعرّض لشتّى أنواع الملاحقات القضائية والأمنية من قبل السلطات.