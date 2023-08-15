فضيحة الفنانة السورية أميرة خطاب وشقيقتها فاديا خطاب في أحد المطاعم.. بيرة في عمر الـ70 (شاهد)

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا بموجة غضب عارمة ضد الفنانة أميرة خطاب بعد تداول صورة لها وبيدها كأس من البيرة برفقة شقيقتها الفنانة فاديا خطاب.

وظهرت الفنانة أميرة خطاب وهي تجلس برفقة شقيقتها الفنانة فاديا خطاب في أحد المطاعم في سوريا ، فيما قامت “فاديا” بحمل كوب من البيرة بيدها والتقاط صورة به، فيما ظهر كوب آخر على الطاولة لم يعرف صاحبه.

كما ظهر في الصورة وجود “مزة” سوداني مقشر يتم تناوله عادة مع البيرة دون أن يظهر شخص آخر برفقتهن، مما يؤكد أنه لهن

وعقب انتشار الصورة الفاضحة لها وأختها وهما في سن يتجاوز الـ70، ردت الفنانة أميرة خطاب على انتقادات الجمهور لها بعد انتشار صورة مع شقيقتها الفنانة فاديا خطاب وبيدها كأس من البيـرة.

وقلت في تصريحات صحفية:” وحياة ولادي أنا بحياتي ماشربت ولا دخنـت ولا أركلت وانا هيك مسكت الكاسة للصورة وانا عم اضحك للذكرى”.

وأضافت قالة:” أنا ماحدا الو عندي ان شربت او لا واذا بررت رح يطلعوا الناس يحكو عليي أكتر انو انا عم بيض صفحتي وأنا ماعملت شي وربي بيعلم وانا مابهمني الناس”.

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وزعمت الفنانة أميرة خطاب أن “التعليقات من الناس هي قلـة أدب وهدول ناس فاضيين”.

تبررات الفنانة أميرة خطاب لم تقنع المتابعين الذين أشاروا لوجود كأس آخر من البيرة، متسائلين عن صاحبه، في حين أكد لبعض بأن الإقدام على مثل هذا التصرف والزعم بانه للذكرى لا يمكن تصديقه.

وفي هذا السياق، قال أحد المتابعين:” للذكرى ذكرى سوده في حدا بتذكر كاسة بيره وبعدين في كاستين واضح انكم لتنين بتشربوا”.

وقالت متابعة أخرى:” صورة بكاس بيرة للذكرى!!!! لا حول ولا قوة الا بالله شو صار للعالم هالقد صار كل شي عادي نصورو ونزلو تحتى نذكر الناس فينا انو موجودين”.

وكذب متابعة أخرى ما قالته الفنانة أميرة خطاب قائلة:” هدول كاسين لك ولاختك كمان للذكري لا حول ولا قوة الا بالله”.

وسخر متابع آخر من ادعاء الفنانة بالقول:” بكون اختها فاديا طالبة كاسة دبل قام قسموها ع كاستين”.