فرح الهادي: معجزة “وسورة” كانت سببا في حملي بعد فقد الأمل (فيديو)

- Advertisement -

وطن- عادت الممثلة الكويتية فرح الهادي لتشغل اهتمام مرتادي منصات التواصل الاجتماعي، وكشفت في مقطع فيديو متداول أن قراءتها لسورة البقرة والمداومة عليها كانت بمثابة معجزة في حياتها.

وجاءت نصيحة فرح الهادي رداً على سؤال إحدى المتابعات عما إذا كانت تقوم بأشياء معينة كي يرزقها الله بالحمل.

فرح الهادي تهدي متابعيها نصيحة ذهبية

وكانت فرح الهادي قد أعلنت خبر حملها بعد خمس سنوات من الزواج، في مايو الماضي، مؤكدة أنها أصبحت أكثر سعادة من أي وقت مضى باستجابة الله لدعائها ورزقها بطفل ينمو في أحشائها.

وفي البداية شاركت فرح مجموعة صور وفيديوهات لها برفقة زوجها عقيل الرئيسي، من داخل عيادة الطبيب، وكان في يدهم أوراق الإيكو.

وعلى ما يبدو كان الزوجان في العيادة حتى يطمئنا على صحة طفلهما، وشاركا فرحتهما مع المتابعين.

سورة البقرة معجزة

وفي مقطع الفيديو الجديد المتداول حاليا، ظهرت الهادي وهي بكامل مكياجها، وهي تقول موجهة كلامها لمتابعاتها إن سورة البقرة معجزة حقاً وغيرت أشياء كثيرة في حياتها.

سالفة هشتاغ #فرح_الهادي

فرح الهادي تقول كانت مستمرة عليها مع اليقين انها بتصير أم وفعلا صارت وتحذر من الاستهانة بها وتدعوا الانتظام في قراءتها وقد أسمتها بالمعجزة #هند_القحطاني pic.twitter.com/u4jiYqlTWw — الأحداث السعودية 🇸🇦 (@Saudi_event2) August 15, 2023

- Advertisement -

وأضافت بحسب الفيديو الذي رصدته “وطن” أن حال الإنسان يتبدل بعد أن يقرأ سورة البقرة “وبخاصة بعد المداومة على قراءتها باستمرار”، وتوقفت لتقرأ بعض تعليقات متابعيها.

وتابعت:”ليش أكون بخيلة عليكم بشيء أفادني.. سورة البقرة أفادتني كثيراً وكنت أقرأها وأنا أنتظر مواعيدي عند الدكتورة – تقصد دكتورة الإنجاب والحمل وهي متأكدة من داخلها أنها ستكون أماً في الفترة القادمة وختمت “الله يرزق الكل”.

وتفاعلا مع حديث فرح الهادي علقت ناشطة: “فرح الهادي تقول كانت مستمرة عليها مع اليقين إنها بتصير أم وفعلا صارت وتحذر من الاستهانة بها وتدعوا الانتظام في قراءتها وقد أسمتها بالمعجزة”.

كما بارك الكثير من متابعي المقطع لحمل فرح الهادي متمنين لها الصحة والسلامة ومثنين على استشهادها بالآيات القرآنية لجلب الرزق وتيسير الأمور.

وعلقت “هدى” وهي مفسرة أحلام:” من عجائب سورة البقرة لمن لديهم تعب او تعطل رزق او حمل؟؟ هذه الممثلة فرح الهادي تحكي تجربتها وتقول كانت مستمرة عليها مع اليقين”.

بينما تساءل آخر موجهاً كلامه لفرح الهادي مستنكرا حديثها بالقرآن:” أين الحجاب وماذا عن الزينة التي تملأ وجهك هداك الله”.

طيب وين الحجاب والزينة اللي تارسه وجهك الله يهديك — Alshaheen (@Sh166Khalid) August 15, 2023

وكانت فرح الهادي نشرت مقطع فيديو آخر تم تصويره منذ عدة أشهر يوثق رد فعلها وفرحتها في اللحظة التي اكتشفت فيها الحمل.

وقالت في التعليق على الخبر السعيد: “بعد خمس سنوات، ألف الحمدلله يارب على هالنعمة وهالشعور، والله يرزق كل محروم يارب، ويُقر عيوني بشوفته سليماً معافى، وادعوا لي الله يتمم حملي بالسلامة”.

ونشرت الهادي أيضاً صورة لها بجانب حائط وهي ترتدي ثوب حمل زهري اللون في، مايو أيار الماضي، وعلقت عليها: “مابيني وبينك حبيبي طفل راح يكبر”.