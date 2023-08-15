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رجوة آل سيف تثير غيرة ملكة جمال السعودية رومي القحطاني.. شاهد ما فعلته !

حساب مختص بأخبار العائلات الملكية نشر قبل أيام صورا لرجوة آل سيف صممت عبر الذكاء الاصطناعي

كتب سالم حنفي
رجوة آل سيف تثير غيرة ملكة جمال السعودية رومي القحطاني.. شاهد ما فعلته !
رومي القحطاني ورجوة آل سيف
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وطن- يبدو أن الصور التي تم نشرها قبل أيام للأميرة رجوة آل سيف، زوجة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والتي تم بنائها عبر الذكاء الاصطناعي قد أثارت غيرة ملكة جمال السعودية رومي القحطاني.

ونشرت رومي القحطاني عبر حسابها على “انستغرام” مجموعة من الصور التي تم عملها عبر الذكاء الاصطناعي، وأرفقتها بعنوان:” امرأة عربية”، دون أن توضح لمتابعيها كيف التقطت هذه الصور.

وظهرت رومي القحطاني في صورتها الاولى بإطلالة عثمانية، حيث قام الذكاء الاصطناعي بعمل الصورة معتمدا على الاطلالات التركية التي يتم ترويجها في المسلسلات التاريخية.

رومي القحطاني
امرأة عربية

وفي الصورة الثانية ظهرت رومي القحطاني بإطلالة عثمانية أخرى ولكن بشكل أكثر حداثة، من خلال إظهارها بشعر مسدول وميكياج أكثر وضوحا وبروزا.

رومي القحطاني
رومي القحطاني

نفس النهج

واعتمد الذكاء الاصطناعي في الصورتين الثالثة والرابعة عن نفس النهج الخاص بالاطلالة العثمانية (التركية) إلا أنه اتجه لإظهار انتماء صاحب الصورة للأسر الارستقراطية أو الأمراء.

إطلالة رجوة آل سيف بالذكاء الاصطناعي

وكان حساب مختص بأخبار العائلات الملكية في العالم العربي، قد نشر قبل أيام قليلة صوراً مفاجئة للأميرة رجوة آل سيف زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين.

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رجوة آل سيف
رجوة آل سيف

وظهرت الأميرة رجوة الحسين في صور بالأبيض والأسود، بإطلالة كلاسيكية، وشعر مجعد، وقصير في بعض الصور.

الأميرة رجوة الحسين في صور بالأبيض والأسود،
الأميرة رجوة الحسين في صور بالأبيض والأسود

وتنوعت إطلالات رجوة آل سيف في الصور، فظهرت في إحداها وهي تضع التاج، وفي صورة أخرى تضع شالاً على رأسها يغطي نصف شعرها.

إطلالات رجوة آل سيف
إطلالات رجوة آل سيف

لكن المفاجأة أن الصور ليست حقيقية، بل تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي.

المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

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