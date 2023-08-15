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رجل أعمال يمني ينهي الخلاف بين الشيف بوراك ووالده.. شاهد رسالته لهما في حضورهما

الشيف بوراك اتهم والده بالاحتيال عليه ورفع ضده قضية من المقرر أن تبدأ أولى جلسات النظر فيها في سبتمبر/أيلول المقبل

كتب سالم حنفي
رجل أعمال يمني ينهي الخلاف بين الشيف بوراك ووالده.. شاهد رسالته لهما في حضورهما
الشيف بوراك وإسماعيل أوزديمير
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وطن- تمكن رجل أعمال يمني كن إنهاء الخلاف بين الشيف التركي الشهير “بوراك” ووالده إسماعيل أوزديمير بعد أشهر من الخلاف بينهما بسبب ملكية المطاعم ووصول الامر حد القضاء.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصة “X” (تويتر سابقا) لرجل أعمل يمني يدعى “حامد” وهو يعلن إنهاء الخلاف بين الشيف بوراك ووالده والصلح بينهما.

وظهر رجل الأعمال التركي إسماعيل أوزديمير ونجله “بوراك” في الفيديو مؤكدين الصلح بينهما، مشيرين إلى الصداقة التي تجمعهما مع رجل الأعمال اليمني منذ أكثر من 13 عاما.

متى بدأت الأزمة بين بوراك ووالده؟

بحسب وسائل إعلام تركية، فإن الأزمة بين بوراك ووالده قد بدأت في فبراير/شباط الماضي بعدما قدم الابن مساعدات لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا، إذ اعترض الأب على أنشطة ابنه الخيرية، فقرر الأب قطع علاقته بابنه.

ومن المنتظر أن تشهد عدلية شاغليان أولى جلسات المحاكمة في سبتمبر/أيلول القادم، دون معرفة إن كان لشيف “بوراك” سيتنازل عن القضية أم لا بعد الإعلان عن الصلح بينهما.

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يمني ينهي الخلاف بين الشيف بوراك ووالده
رجل أعمال يمني ينهي الخلاف بين الشيف بوراك ووالده

بوراك يتهم والده بالاحتيال عليه

وكان اسم الشيف التركي بوراك قد تصدر منصات التواصل الاجتماعي في العالم خلال الفترة الماضية، بعد اتهامه لوالده بالاحتيال عليه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينها فيديو مصور للشيف المشهور، صاحب سلسلة مطاعم “كزن بوراك”، وهو يوجه رسالة لجمهوره ومتابعيه حول العالم.

وقال بوراك أوزدميرد في الفيديو أنه رفع دعوى قضائية ضد والده، بتهمة الاحتيال عليه وبيع بعض مطاعمه دون علمه.

وأكد أوزدميرد أن أباه باع حقوق استغلال اسمه لرجل أعمال قام بافتتاح مطعما لا يمت بصلة لسلسلة مطاعمه المعروفة.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن

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