حسن نصر الله يتوعد الاحتلال: “لن يبقى شيء اسمه إسرائيل” في هذه الحالة (فيديو)

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وطن- عاد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، إلى تهديد اسرائيل إذا ذهبت بعيداً إلى الحرب مع لبنان، وأنه قد “لن يبقى شيء اسمه إسرائيل” وقتها حسب قوله.

ووصف حسن نصر الله، في كلمة متلفزة ألقاها بمناسبة الذكرى السنوية 17 لـ”حرب تموز” عام 2006 على لبنان، الجيش الإسرائيلي بأنه “في أسوأ حالاته” في الوقت الحالي، مقارنة بأي وقت مضى.

وزعم الأمين العام لحزب الله، الذي بات ظهوره نادرا في كلمة متلفزة له أنه “لن يبقى شيء اسمه اسرائيل وسيعيدها إلى العصر الحجري” إذا ذهبت بعيدا في الحرب مع لبنان.

"إذا تطورت المعركة إلى مع محور المقاومة فلن يبقى شيء اسمه #إسرائيل".. زعيم #حزب_الله اللبناني حسن نصر الله يهدد بإعادة إسرائيل إلى العصر الحجري#فيديو pic.twitter.com/Oky9wx0kMc — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) August 15, 2023

حسن نصرالله وتهديد لوزير الدفاع الإسرائيلي

وجاء التهديد المزعوم بعد أيام من إطلاق النار الذي شهدته منطقة “الكحالة” بين الأهالي ذوي الأغلبية المسيحية، ومرافقي شاحنة أسلحة تابعة لحزب الله، الأسبوع الماضي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين الجانبين.

كما جاء التهديد رداً على تصريحات مماثلة لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال جولة له على الحدود مع لبنان، توعّد فيها بإعادة لبنان “إلى العصر الحجري”، إذا قام حزب الله الشيعي باستفزاز الاحتلال، حسب قوله.

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وأضاف نصرالله في كلمته مخاطباً الكيان الإسرائيلي: “يمكن أن تعيدوا بلداً هنا أو هناك إلى العصر الحجري.. ولكن إذا تطورت المعركة مع محور المقاومة هنا إّذا لن يبقى شيء اسمه “اسرائيل”.

"إذا تطورت المعركة إلى مع محور المقاومة فلن يبقى شيء اسمه #إسرائيل".. زعيم #حزب_الله اللبناني حسن نصر الله يهدد بإعادة إسرائيل إلى العصر الحجري#فيديو pic.twitter.com/Oky9wx0kMc — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) August 15, 2023

الأهداف المزعومة

وأعلن نصر الله أن تنظيمه يحتاج إلى “بضعة صواريخ دقيقة” لتدمير قائمة أهداف في إسرائيل عدها، وخصوصا “المطارات المدنية، المطارات العسكرية، قواعد سلاح الجو، محطات توليد الكهرباء وتوزيعها، محطات المياه، مراكز الاتصالات الرئيسية، مجموعة من البنى التحتية، مصافي النفط والبنزين والأمونيا”، إضافة إلى “مفاعل ديمونا”.

وألقى حسن نصر الله خطابه في الذكرى السابعة عشرة لانتهاء آخر مواجهة عسكرية بين حزبه وإسرائيل صيف العام 2006. وأسفرت هذه الحرب عن أكثر من 1200 قتيل في الجانب اللبناني، معظمهم مدنيون، وعن 160 قتيلا في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من العسكريين.

وحزب الله هو التنظيم الوحيد الذي احتفظ بسلاحه منذ انتهاء الحرب الأهلية في لبنان العام 1990، تحت مزاعم “مقاومة” إسرائيل.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي كبير، اليوم الثلاثاء، إنه عندما انشغلت أوساط سياسية بالهجوم على رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ظهر الأمين العام لـ “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، ليذكر الإسرائيليين بمن يجب أن يقلقوا بشأنه، حيث هدد بإعادة إسرائيل للعصر الحجري.

ونقلت هيئة البث الرسمية عن هذا المسؤول دون تسميته قوله “عندما ينشغل النظام بإدانة رئيس الأركان – ذكّرنا نصر الله بما يجب أن نقلق بشأنه”.

إيدي كوهين يعلق

وفي تعليقه على تصريحات حسن نصر قال الصحفي الإسرائيلي “إيدي كوهين” : حسن نصر الله يعترف بقوة اسرائيل ويهدد أيضا دولة إسرائيل العظمى”.

وأضاف في تغريدة على حسابه في موقع “إكس” –تويتر سابقاً بنبرة تساؤل:” لنفترض أنه اسرائيل ستتدمر جزئيا نحن لدينا القوة والمال لنعيد بناء ما تضرر خلافا للبنانيين.”

وخاطب الصحفي الإسرائيلي اللبنانيين : “سيجركم هذا إلى حرب ستدمركم كليا. احذروا منه وحاربوه. “