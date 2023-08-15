جورجينا بالبكيني في الرياض .. صورة مثيرة تشعل المواقع (شاهد)

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وطن – نشرت جورجينا رودريغيز، شريكة كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي، صورة مثيرة، بالبكيني الوردي وهي مستلقية على ظهرها في مكان اقامتها بالعاصمة السعودية الرياض .

وأشارت جورجينا على الصورة التي نشرتها عبر خاصية story حسابها في انستغرام، إلى درجة الحرارة في الرياض وقد بلغت 43 درجة مئوية.

في صورةٍ أخرى أيضاً، ظهرت جورجينا وهي تتدرب في الجيم مع كريستيانو .

وهذه الصور تأتي بعدما عادت جورجينا، مع رونالدو، إلى الرياض مع أطفالهما بعد قضاء الصيف في الخارج.

ووثقت جورجينا رودريغيز لحظة عودة العائلة إلى السعودية، عبر مجموعة صور في حسابها على انستغرام، وهي ترتدي فستانا أحمر مثيرا.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

بينما تعمدت شريكة كريستيانو رونالدو أن تبرز صدرها المنفوخ بفستان أحمر أوف شولدر، ووشاح يغطي عنقها فقط.

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واحتفل رونالدو وجورجينا بفوز فريقه النصر السعودي على غريمه التقليدي الهلال 2-1 ببطولة الأندية العربية، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.

رونالدو قاد فريق النصر السعودي للفوز بالبطولة العربية للأندية 2023.

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفي المباراة لصالح فريقه النصر السعودي.

كما توج النجم البرتغالي هدافاً للبطولة برصيد ستة أهداف، ونال جائزة الحذاء الذهبي.

وبذلك الفوز نجح فريق النصر بقيادة رونالدو في التتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.

في حين أخفق الهلال السعودي في تحقيق لقبه الثالث، بعد أن فاز بالبطولة مرتين في عامي 1994 و1995.