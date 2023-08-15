جرأة مي عمر تعدت الحدود.. غطت ما بين ساقيها بيديها فقط!

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وطن– فاجأت الفنانة المصرية مي عمر، متابعيها بإطلالة جريئة جداً، كادت تكشف ملابسها الداخلية، لولا أنها قامت بتغطيتها بيدها.

ونشرت مي عمر صورة لها عبر حسابها على “انستجرام“، وهي ترتدي فستاناً من الساتان، أوف شولدر من جهة واحدة وقصير جداً.

حافية القدمين

وكانت مي عمر تجلس أمام مسبح حافية القدمين، ولقصر الفستان، ملابسها الداخلية كادت تنكشف، لكنها كانت تمسك بالنظارة الشمسية وتضعها بطريقة تستر بها نفسها.

وعلقت مي على الصورة: “عندما تشعر بأنك إكسترا فيندي”، في إشارة إلى العلامة التجارية الشهيرة.

وقبل يوم فقط، ارتدت مي أيضاً ملابس جريئة تناسب الأجواء الصيفية التي تقضيها في الساحل الشمالي.

علاقة مشروعة

على الصعيد الفني، كان آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل “علاقة مشروعة” والتي شاركت من خلاله في المارثون الدرامي الرمضاني لعام 2023 برفقة الفنان ياسر جلال.