الوقاية من القمل: دائما ما ينتشر الوباء خلال فترة الصيف

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وطن-لا تنتظر بداية العام الدراسي لاتخاذ إجراءات مكافحة القمل، فغالبًا ما تحدث ذروة الأوبئة في نهاية شهر أغسطس، وفقًا لدراسة أجراها عالم الأوبئة فينسينت أوفيني، بالشراكة مع شركة سيلتيفارم.

يمثّل القمل كابوس لجميع الآباء، لاسيما وأن الملعب المفضل لطفيلي الشعر هو؛ رؤوس الأطفال. يصعب أحيانًا القضاء على القمل، ناهيك بأنه شديد العدوى. ومع ذلك، وخلافًا للاعتقاد السائد، تبدأ الأوبئة خلال الصيف وليس في بداية العام الدراسي، وفقًا لدراسة أجراها فانسون أوفيني بالتعاون مع شركة سيلتيفارم، بحسب ما أفاد به موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

تبدأ ذروة الوباء قبل بداية العام الدراسي

سجل عالم الأوبئة مبيعات منتجات مكافحة القمل في 4600 صيدلية فرنسية. ولاحظ أن المبيعات زادت خاصة في فترة الصيف. وفي كل عام، يبدأ الوباء في نهاية شهر يونيو وتحدث ذروة الوباء بشكل عام بعد الإجازات، أي قبل أسبوع من بدء العام الدراسي.

ووفق ترجمة “وطن“، يعتبر القمل طفيليات تتشبث بالشعر وتتغذى على دم الإنسان؛ وهي حشرات لا يمكنها الطيران أو القفز، لكنها سريعة بما يكفي للتنقل من رأس إلى رأس. ترتبط مناطق الخطر بشكل أساسي بالعطلات الصيفية: حمامات السباحة، والمخيمات، ومراكز الترفيه، والمعسكرات، والمتنزهات الترفيهية.

وأوضح فينسينت أوفيني: “هناك اختلاط سكاني كبير في هذه الأماكن، خاصة خلال فصل الصيف”. لكن عالم الأوبئة يضيف أن قلة يقظة الوالدين موضع تساؤل أيضًا، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

اتخذ بعض الاحتياطات

بقطع النظر عن اسخدام الشامبو والمشط، هناك عدة طرق أخرى للتخلص من القمل. ومع ذلك ، لا يوجد علاج وقائي محدد. ومع ذلك، يمكن أن تساعد بعض الاحتياطات الوقائية في منع وصولهم. أولاً، يجب التحقق من رؤوس أطفالك بانتظام خلال العطلة الصيفية وطوال العام الدراسي. اشرح لهم ما هو القمل وكيف ينتشر، واطلب منهم تجنب وضع رؤوسهم على رؤوس الأطفال الآخرين. تجنب أيضًا مشاركة أي شيء يمكن أن يلامس الشعر بشكل مباشر (الفرشاة، المنشفة، القبعة، الوشاح، مشابك الشعر). يوصى أيضًا بربط الشعر الطويل لتجنب خطر التلوث.