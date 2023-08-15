المصالح تحكم.. موقف جزائري مفاجئ من تعامل إدارة بايدن مع قضية الصحراء

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وطن- قال كبير الدبلوماسيين الجزائريين إنه “راضٍ للغاية” عن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه الصحراء الغربية، حتى عندما اختارت الإدارة عدم إلغاء اعتراف الرئيس السابق دونالد ترامب بالسيادة المغربية.

ففي إطار الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، حققت إدارة ترامب في ديسمبر 2020 انتصارًا دبلوماسيًا طال انتظاره للرباط من خلال الاعتراف رسميًا بمطالبتها الإقليمية بالصحراء الغربية منذ عقود.

وقالت وزارة الخارجية إنه لم يطرأ أي تغيير منذ ذلك الحين في السياسة الأمريكية بشأن الصحراء الغربية ، حيث تسعى حركة جبهة البوليساريو المتمردة المدعومة من الجزائر إلى الاستقلال عن المغرب ، الذي ضم المستعمرة الإسبانية السابقة في عام 1975 ، ويمارس الآن سيطرة فعلية على ما يقرب من 80٪. منه.

لكن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، تحدث إلى موقع “المونيتور” بعد اجتماعه مع وزير الخارجية أنطوني بلينكين ومسؤولين أمريكيين كبار آخرين، قائلا إن تصريحات إدارة بايدن الأخيرة بشأن الصحراء الغربية تشير إلى موقف أكثر تفضيلاً مما كان عليه في عهد ترامب.

وقال عطاف: “إدارة بايدن لم تؤيد على الإطلاق قرار ترامب.. على العكس من ذلك، فهم يبتعدون صراحة عن الموقف الذي عبر عنه الرئيس ترامب”.

وفي محاولة للتوصل إلى حل وسط، لم تنقض إدارة بايدن إعلان ترامب كما كانت تأمل الجزائر، ولم تلتزم بتعهد الرئيس السابق للمغرب بفتح قنصلية في الصحراء الغربية.

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وسعياً وراء موقف أكثر حيادية ، أشارت إدارة بايدن إلى اقتراح المغرب بمنح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً محدوداً تحت سيادتها باعتباره “أحد الأساليب العديدة المحتملة” لحل النزاع.

ورفضت جبهة البوليساريو ، التي جددت النزاع المسلح في عام 2020، خطة المغرب لصالح إجراء استفتاء على تقرير المصير للشعب الصحراوي، كما وعدت بعد وقف إطلاق النار عام 1991 بوساطة الأمم المتحدة.

وأشار عطاف إلى البيان الأمريكي الصادر بعد لقائه بلينكين، والذي جدد فيه الوزير دعمه الكامل لعمل المبعوث الأممي للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا، حيث يتشاور بشكل مكثف مع جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى حل سياسي.

وقال عطاف: “هذا يعني أنك لا تعترف بأن الأرض مغربية.. إذا أدركت ذلك ، فلن تطلب جهدًا إضافيًا لإيجاد الحل.”

وأضاف: “ما نطلبه بالفعل من هذه الإدارة هو أمر محدد للغاية: المساهمة في إحياء عملية السلام، وهذا بالضبط ما تفعله من خلال دعوات مثل هذه”.

نقطة تحول في العلاقات الجزائرية الأمريكية

تتعاون الجزائر والولايات المتحدة بشكل وثيق في مكافحة الإرهاب، لكن سياساتهما الخارجية غالبًا ما تباعدت، بما في ذلك بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا، وانخراط الجزائر مع الحكومة السورية المعزولة، ومعارضتها لتطبيع إسرائيل مع العالم العربي.

وتراجعت العلاقات بين الجزائر وواشنطن في أعقاب تحرك ترامب بشأن الصحراء الغربية.

لكن عطاف ، الذي يخدم في مهمته الثانية كرئيس دبلوماسي جزائري بعد أن شغل المنصب من عام 1996 إلى عام 1999 ، قال إن العلاقات الأمريكية الجزائرية عند نقطة تحول.

وصرح عطاف: “نعمل على تقوية الصداقة الجزائرية الأمريكية.. لا يمكنك تخيل الجوهر الذي اكتسبته هذه العلاقات خلال العامين الماضيين من حيث الحوار السياسي”.

وأشار عطاف إلى وجود شركات نفط وغاز أمريكية في الجزائر كمؤشر على تحسن العلاقات الأمريكية.

يُشار إلى أنه في أوائل يونيو ، قال وزير الطاقة الجزائري إن إكسون موبيل وشيفرون اقتربتا من إتمام اتفاقات للتنقيب في الدولة الغنية بالغاز.

وقال عطاف: “الجزائر تكتسب ليس فقط في أعين الإدارة ولكن أيضا في عيون مجتمع الأعمال الأمريكي.. هذه أفضل إشارة يمكنك الحصول عليها.”

علاقات الصين في “المصلحة الوطنية”

وبينما تتطلع الجزائر إلى تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، فإنها تعمل أيضًا على تعميق التعاون مع خصم الولايات المتحدة “الصين”. ففي منتصف يوليو زار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون البلاد، حيث وقع ما يقرب من 20 اتفاقية مع نظيره الصيني ، شي جين بينغ ، وقال إن الجزائر مستعدة للعب “دور نشط” في مشروع الحزام والطريق.

كما أن الواردات الجزائرية من الصين آخذة في الارتفاع، حيث ارتفعت من 400 مليون دولار في عام 2003 إلى 8 مليارات دولار في عام 2022.

ودافع عطاف عن علاقات الجزائر مع الصين التي تدعم مطالبتها بشأن تايوان وعن “شركاء آخرين على استعداد لتلبية احتياجاتها.

ورحبت كل من بكين وموسكو، بطلب الجزائر الغنية بالغاز للانضمام إلى مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة الرئيسية ، والتي تتكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

كما قدمت الجزائر طلبًا لتصبح عضوًا مساهمًا في بنك التنمية الجديد الذي أسسته مجموعة البريكس ، والذي قال عطاف إنه “يسير بسلاسة شديدة”.

العلاقات الروسية ليست حصرية

وقال عطاف: “علاقاتنا مع روسيا لا تقتصر على كل علاقات الجودة والصداقة مع الدول الأخرى” ، رافضًا الانتقادات الغربية بشأن العلاقات الوثيقة بين الجزائر وموسكو ، حيث قام تبون بزيارة استغرقت ثلاثة أيام في يونيو بهدف تعزيز “الصداقة والتعاون” بين البلدين.

قال عطاف: “يفهم أصدقاؤنا الأمريكيون العلاقة التي كانت قائمة منذ 60 عامًا – فنحن نشتري معدات عسكرية من روسيا منذ 60 عامًا – لا يمكن إلغاؤها على الفور”.

وتعود علاقات موسكو بالجزائر إلى الستينيات ، عندما أصبح الاتحاد السوفيتي أكبر مورد للأسلحة في البلاد بعد استقلاله عن فرنسا. اليوم ، تزود روسيا ما يقرب من 80٪ من الأسلحة الجزائرية.

والعام الماضي ، دعت مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين الأمريكيين إلى فرض عقوبات وفقًا لما يسمى بقانون مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات بسبب تقارير تفيد بأن الجزائر كانت تتفاوض على صفقة بمليارات الدولارات لشراء طائرات شبح من طراز سوخوي وإمدادات أسلحة روسية أخرى.