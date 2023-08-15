الكويت.. أوامر بتجميد ووقف قرار المعاشات الاستثنائية للوزراء والقياديين وهذه التفاصيل

- Advertisement -

وطن- في خطوة أثارت الكثير من الجدل أمر رئيس مجلس الوزراء الكويتي المعين حديثاً الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بتجميد ووقف قرار المعاشات الاستثنائية للوزراء والقياديين.

كما وجه “النواف” أمرًا بدراسة معاشات المتقاعدين بحيث تشمل جميع فئات الموظفين في الكويت، وتعمل على تحسين مستوى معيشتهم، دون التركيز على فئة واحدة من الموظفين بما يضمن المساواة بين كافة أفراد المواطنين الكويتيين.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان، أمس الاثنين، تناقلته وسائل إعلام كويتية أن المجلس كلف اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن ودراسة الموضوع من جميع جوانبه.

وأشار إلى وضع الضوابط والقواعد اللازمة لمعالجة أية ملاحظات قد تتكشف لديها وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقف قرار المعاشات الاستثنائية

وقالت عضو مجلس الأمة النائب د. جنان بو شهري في تغريدة على حسابها في موقع “إكس” تويتر سابقاً، إنها بُلغت رسميا بأن (سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح أمر بتجميد ووقف قرار المعاشات الاستثنائية للوزراء والقياديين.)

بُلغت رسميا بأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف أمر بتجميد ووقف قرار المعاشات الاستثنائية للوزراء والقياديين، ووجه باستعجال دراسة معاشات المتقاعدين على أن تكون شاملة للجميع، وتحفظ حقوق المتقاعد أيا كانت وظيفته ومنصبه، كما وجه أيضا باستعجال البديل الاستراتيجي. أتوجه… pic.twitter.com/tiuFiL6P95 — د. جنان محسن رمضان بوشهري (@Jenan_bushehri) August 15, 2023

- Advertisement -

وأضافت بوشهري: «كما وجه باستعجال دراسة معاشات المتقاعدين على أن تكون شاملة للجميع، وتحفظ حقوق المتقاعد أيا كانت وظيفته ومنصبه، كما وجه أيضا باستعجال البديل الاستراتيجي».

وأشارت بوشهري إلى أنها ستقدم للشيخ النواف الذي تثمن تجاوبه فيما يخدم المواطنين مذكرة بالملاحظات السياسية، على القرار والأخطاء القانونية والعيوب الفنية التي وردت فيه، وكانت تمثل محور الاستجواب الذي سبق وأعلنت عنه.

وكان مجلس الوزراء في الكويت أصدر عام 2008 قرارًا بمنح القياديين في الكويت معاشات استثنائية وفق مجموعة من الشروط بما يتناسب مع أحكام المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت رقم 61 للعام 1976.

ووفق وسائل إعلام كويتية حينها تم تحديد قيمة المعاش الاستثنائي حسب الدرجة الوظيفية كالتالي : وزير 3000 دينار كويتي، الدرجة الممتازة 2000 دينار كويتي، وكيل وزارة 1500 دينار كويتي، وكيل وزارة مساعد 1000 دينار كويتي.

ويستفيد من المعاشات الاستئنائية في الكويت شاغلو مناصب الوزراء والقياديون العسكريون، وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع، والمحامون في بلدية الكويت من الكادر الخاص وعموم المواطنين.