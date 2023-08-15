الثلاثاء, أغسطس 15, 2023
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العراقية فاطمة الخالدي منهارة وتطلب وقف نشر مقطعها الجنسي المُسرب (شاهد)

المشهورة العراقية فاطمة الخالدي ظهرت في مقطع فيديو مسرّب لحظة ممارسة علاقة حميمية مع صديقها

كتب فهمي الورغمي
العراقية فاطمة الخالدي منهارة وتطلب وقف نشر مقطعها الجنسي المُسرب
فاطمة الخالدي
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وطن- أشعلت صانعة المحتوى العراقية “فاطمة الخالدي” موجة جدل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي في بلدها، بعد انتشار مقطع فيديو مخلّ بينما كانت رفقة صديقها.

وتفاعل جزء واسع من العراقيين مع تسريب مُصوّر للعراقية فاطمة الخالدي، وثّق لحظات حميمية كانت تعيشها “المؤثرة” الشابة مع صديقها داخل غرف خاصة عمّت الفوضى كامل أجزاءها.

وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع في العراق، فاطمة الخالدي في المشاهد الإباحية المذكورة، غير مبالية بالشخص الثاني بينما كان يُوثّق اللحظات الحميمية بينهما داخل غرفة، حيث يمكن بسهولة رصد “خرطوم شيشة” مرمي في أرجاء المكان.

العراقية فاطمة الخالدي
العراقية فاطمة الخالدي

فاطمة الخالدي تبكي وتعلّق: “ياربّ ساعدني”

لم تظهر صانعة المحتوى العراقية منذ انتشار التسريب المذكور في أي بثّ مباشر عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما لم تنشر إلى الآن تفاصيل التسريب الذي انتشر كالنّار في الهشيم بين رواد موقع “إكس” ـ تويتر سابقا ـ وتطبيق “تيك توك”.

@hgrj12

يارب ساعدني 💔

♬ الصوت الأصلي – نحوَ العُلا – Rise High

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وعلى تيك توك تحديدًا، حيث تُشارك فاطمة الخالدي مقاطع فيديو متنوعة لها، لم تكشف المؤثرة العراقية الشابة عن تفاصيل المقطع المسرّب لكنها شاركت فيديو به صورة لها مرتدية الحجاب مع تعليق قالت فيه “ياربّ ساعدني”.

@hgrj12

الله يطلع حوبتي

♬ original sound – Business | Quotes | Motivation

وشاركت الخالدي مع التعليق مقطعاً غنائياً مقتبس من أبيات شعرية للإمام الشافعي تقول في نصّها “وَلَرُبَّ نازِلَةٍ يَضيقُ لَها الفَتى · ذَرعاً وَعِندَ اللَهِ مِنها المَخرَجُ”.

المصدرتيك توك، تويتر، رصد وتحرير وطن

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