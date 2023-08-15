العراقية فاطمة الخالدي منهارة وتطلب وقف نشر مقطعها الجنسي المُسرب (شاهد)

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وطن- أشعلت صانعة المحتوى العراقية “فاطمة الخالدي” موجة جدل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي في بلدها، بعد انتشار مقطع فيديو مخلّ بينما كانت رفقة صديقها.

وتفاعل جزء واسع من العراقيين مع تسريب مُصوّر للعراقية فاطمة الخالدي، وثّق لحظات حميمية كانت تعيشها “المؤثرة” الشابة مع صديقها داخل غرف خاصة عمّت الفوضى كامل أجزاءها.

وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع في العراق، فاطمة الخالدي في المشاهد الإباحية المذكورة، غير مبالية بالشخص الثاني بينما كان يُوثّق اللحظات الحميمية بينهما داخل غرفة، حيث يمكن بسهولة رصد “خرطوم شيشة” مرمي في أرجاء المكان.

فضيحة فاطمة الخالدي مصلخه وي صاحبها الفيديو كامل موجودة بالقناة رابط القناة بالاسفل🔞👇https://t.co/ZFRcJntqk3 pic.twitter.com/r35LGPsD5E — فاطمة الخالدي (@fatma_alhaldei) August 14, 2023

فاطمة الخالدي تبكي وتعلّق: “ياربّ ساعدني”

لم تظهر صانعة المحتوى العراقية منذ انتشار التسريب المذكور في أي بثّ مباشر عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما لم تنشر إلى الآن تفاصيل التسريب الذي انتشر كالنّار في الهشيم بين رواد موقع “إكس” ـ تويتر سابقا ـ وتطبيق “تيك توك”.

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وعلى تيك توك تحديدًا، حيث تُشارك فاطمة الخالدي مقاطع فيديو متنوعة لها، لم تكشف المؤثرة العراقية الشابة عن تفاصيل المقطع المسرّب لكنها شاركت فيديو به صورة لها مرتدية الحجاب مع تعليق قالت فيه “ياربّ ساعدني”.

وشاركت الخالدي مع التعليق مقطعاً غنائياً مقتبس من أبيات شعرية للإمام الشافعي تقول في نصّها “وَلَرُبَّ نازِلَةٍ يَضيقُ لَها الفَتى · ذَرعاً وَعِندَ اللَهِ مِنها المَخرَجُ”.