السديس يصطحب أئمة الحرم لزيارة ماهر المعيقلي بعد أن أقلق الجميع.. شاهد كيف استقبلهم !

- Advertisement -

وطن- أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي زيارة أئمة الحرم المكي الشريف لزميلهم الشيخ ماهر المعيقلي في بيته، وذلك عقب أن تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء أداء صلاة الجمعة.

وظهر في الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” الشيخ ماهر المعيقلي لحظة استقباله رئيس هيئة شؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس برفقة عدد من أئمة الحرم.

رئاسة الشؤون الدينية تذكر أسماء أئمة الحرم الذين زاروا المعيقلي

وأصدرت رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي بيانيا أوضحت فيه أن الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وعددًا من أئمة وخطباء المسجد الحرام، هم: الشيخ الدكتور فيصل غزاوي, والشيخ الدكتور عبدالله الجهني, والشيخ الدكتور ياسر الدوسري، قد قاموا بزيارة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، وذلك للاطمئنان على صحته.

من جهته أعرب الشيخ ماهر المعيقلي عن شكره لرئيس الشؤون الدينية وأصحاب الفضيلة على هذه البادرة، مؤكداً أن سؤال معاليه واطمئنانه كان لها الأثر الطيبين، مثمناً حرص معاليه ومتابعته المستمرة والدائمة لأئمة وخطباء الحرمين الشريفين.

الشيخ ماهر المعيقلي يعجز عن إكمال الصلاة

وكان المصلون داخل الحرم المكي والمتابعون على القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي قد أصيبوا بحالة من الصدمة بعد عدم قدرة خطيب الجمعة وإمام الحرم المكي الشيخ ماهر المعيقلي على اتمام صلاة الجمعة.

ووفقا لمقطع فيديو تم تداوله بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يستطع الشيخ ماهر المعيقلي إكمال قراءة الفاتحة في الركعة الاولى من صلاة الجمعة.

- Advertisement -

وبحسب الفيديو، لم تمر ثوان معدودة على توقف الشيخ “المعيقلي” حتى تقدم مكانه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس لإكمال الصلاة بضيوف الرحمن.

الشيخ ماهر المعيقلي خطيب المسجد الحرام لم يستطع إكمال صلاة الجمعة قبل قليل (ربما وعكة صحية بسبب الحر) والشيخ عبدالرحمن السديس يؤم المصلين ويستكمل الصلاة. ألف سلامة وقدامك العافية يا شيخpic.twitter.com/f5qzdNQ8QM — إياد الحمود (@Eyaaaad) August 11, 2023

رئاسة الشؤون الدينية تطمئن الجميع حول صحة الشيخ ماهر المعيقلي

وعقب انتشار الخبر أفاد صادرعن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بأنه خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، تعرض الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي، لإعياء وإرهاق في آخر الخطبة، وأول الصلاة.

واوضح االبيان أن إمام الحرم لم يستطع بعدها إكمال الصلاة، فتأخر، وأَتَمَّ بالناس الصلاة رئيس رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، موضحا البيان أن لمشروع في مثل هذه الامور أن يتأخر ويقدم رجلًا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به.

وطمأن البيان الجميع بأن الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي في خير وعافية وصحة جيدة.