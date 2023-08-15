الثلاثاء, أغسطس 15, 2023
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حياتنا

أين النحلة المختبئة؟.. لديك عيون صقر إذا اكتشفتها في 7 ثوان فقط

هناك نحلة مختبئة بين الزهور في هذه الصورة الوهمية البصرية. وحده العبقري من يمكنه إيجاد النحلة في 7 ثوان.

كتب فهمي الورغمي
أين النحلة المختبئة؟.. لديك عيون صقر إذا اكتشفتها في 7 ثوان فقط
النحلة المختبئة
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وطن- تحظى الأوهام البصرية بشعبية كبيرة بين مستخدمي الإنترنت. هذه صور محيرة للعقل تخفي شيئًا مخفيًا غير مرئي للعين المجردة للوهلة الأولى، أو الكائن موجود أمام أعيننا ولكن لا يمكننا رؤيته بسبب قيود نظامنا البصري.

ويُفترض أن ممارسة تحديات الوهم البصري مفيدة في تحسين مدى الانتباه والمهارات البصرية.

هل تريد اختبار مدى جودة رؤيتك؟.. هيا نبدأ.

اعثر على النحلة في 7 ثوانٍ

في الصورة أعلاه، وهي مأ خذوة عن موقع (JagranJosh)، يُمكن رؤية أزهار الأقحوان الملونة المختلفة. لكن نحلة صغيرة مخبأة بين الزهور الملونة.

الآن، نحن نعلم أن الزهور هي أفضل الأماكن للعثور على النحل.

التحدي الذي يواجه القراء هو العثور على النحلة في 7 ثوانٍ.

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سيتطلب الأمر شخصاً لديه عيون حادة بحيث يمكن أن يكتشف النحلة المختبئة في غضون الوقت المحدد.

أين النحلة المختبئة؟.. لديك عيون صقر إذا اكتشفتها في 7 ثوان فقط
النحلة المختبئة

هل تستطيع فعلها؟.. هيا نكتشف.. وقتك يبدأ الآن!

إذا نظرت عن كثب إلى الصورة، فستتمكن من تحديد النحلة المخفية.

هل رصدت النحلة؟.. أسرع.. الساعة تدق.

أحتاج مساعدة؟ ..ها أنت ذا.

النحلة ليست على الجانب الأيسر من الصورة.. هل تمكنت من ملاحظة النحلة الآن؟

نعتقد أن البعض منكم قد يكون قد رصد النحلة.. تهانينا! لديك بصر حاد للغاية.

وإذا كنت فضولياً لمعرفة مكان النحلة.. قم بالتمرير أدناه للحصول على الحل.

يُمكن رصد النحلة على الجانب الأيمن من الصورة. إنها تجلس على زهرة صفراء.

ايجاد النحلة المختبئة
ايجاد النحلة المختبئة
المصدرموقع JagranJosh، رصد وتحرير وطن

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