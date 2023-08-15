الثلاثاء, أغسطس 15, 2023
الرئيسيةالهدهد"أوقفوا عرض فيلم باربي في السعودية" .. لماذا منعته دول وسمحت به...
الهدهد

“أوقفوا عرض فيلم باربي في السعودية” .. لماذا منعته دول وسمحت به بلاد الحرمين!؟

صحيفة نيويورك تايمز قالت إنّ استقبال الجمهور السعودي لفيلم "باربي" يعكس المشهد المتغير في المملكة!

كتب أنس السالم
عرض فيلم باربي في السعودية
دور السينما السعودية بدأت عرض فيلم باربي رغ منع دول خليجية وعربية لعرضه
- Advertisement -

وطن – رغم حظره في عدد من دول الشرق الأوسط؛ نظراً لاحتوائه مشاهد جنسية، بدأت السعودية بعرض فيلم باربي المثير للجدل، فيما انطلقت حملة عبر منصة X “تويتر سابقاً”، تحت عنوان “أوقفوا عرض فيلم باربي”، تطالب بوقفه.

ولدى توجههم لصالات العرض السينمائي مع افتتاح الفيلم، تفاعل الشباب السعوديين مع فيلم باربي، حيث ارتدوا الأزياء الوردية، ووضعت الفتيات طلاء الأظافر الوردي.

تفاعل الشباب السعوديين مع فيلم باربي بارتداء الأزياء الوردية
تفاعل الشباب السعوديين مع فيلم باربي بارتداء الأزياء الوردية (تيك توك)

وتدور أحداث فيلم “باربي” حول الدمية الشهيرة التي ظهرت لأول مرة قبل أكثر من 60 عاما.

وتلعب بطولته مارغوت روبي مع ريان غوسلينغ في دور “كين” العاشق الشهير لباربي.

بدأت السينما السعودية عرض فيلم باربي
بدأت السينما السعودية عرض فيلم باربي

في هذا الإطار، قالت قناة “الإخبارية” السعودية، إن المملكة بدأت عرض فيلم باربي بعد خضوعه لمعايير صارمة، ونشرت تقريراً يستعرض آراء الجمهور في أول عرض للفيلم بالسينما السعودية .

- Advertisement -

“أوقفوا عرض فيلم باربي”

ومع بدء دور السينما في السعودية، عرض فيلم باربي، دشّن مغردون حملة إلكترونية عبر منصة X “تويتر سابقاً”، حملت عنوان (#أوقفوا_عرض_فيلم_باربي)، معتبرين أن عرض الفيلم في المملكة خطأ جسيم، كونه ينشر الشذوذ الفكري والجنسي، ويخدش الحياء ويهدم القيم.

وتعليقاً على سماح السعودية بعرض فيلم باربي، قال الكاتب السعودي تركي الشلهوب مغرداً عبر الحملة: “الكويت والبحرين وعُمان والجزائر ولبنان وباكستان، منعوا عرض فيلم باربي لأنه خادش للحياء، هادم للقيم، مستهدف للأسرة والفطرة، فلماذا يُعرض في أرض الحرمين وهي الأولى بمنع عرض مثل هكذا أفلام ساقطة؟!”.

تركي الشلهوب معلقاً على عرض فيلم باربي في السعودية
تركي الشلهوب معلقاً على عرض فيلم باربي في السعودية

بينما غرّد حساب “نحو الحرية“: تتسق فكرة عرض فيلم Barbie مع أفكار محمد بن سلمان الهدامة، التي تنخر في أساس المجتمع ورباط الأسرة!لا لعرض هذا الفيلم المسيء في المملكة!”.

حساب نحو الحرية معلقاً على عرض فيلم باربي في السعودية
حساب نحو الحرية معلقاً على عرض فيلم باربي في المملكة

فيما حذر حساب “خط البلدة” إلى من فيلم باربي: “لا تسمحوا لأحدٍ من أبنائهم أو بناتكم بمشاهدته”.

من جهته، قال المغرد “فهد”: “شعب المملكة المسلم يرفض أن تكون أرضه التي انبثقت منها رسالة التوحيد، منطلقًا لنشر أفكار الشـــذوذ وهدم الأسرة”.

مغردون سعوديون رفضوا عرض فيلم باربي في المملكة
مغردون سعوديون رفضوا عرض فيلم باربي في المملكة

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن استقبال الجمهور السعودي لفيلم “باربي” يعكس المشهد المتغير في المملكة، التي كانت خالية قبل ثماني سنوات فقط من دور العرض السينمائي.

وتخطت عائدات “باربي” مليار دولار منذ بدء عرضه في 21 يوليو.

المصدررصد وطن (X) - مواقع الكترونية

اقرأ أيضاً

تقارير

الأزمة بين مصر والسعودية في ذروتها .. إغلاق “حنفية” المساعدات عن السيسي!

رياضة

منزل بالخدم وطائرة خاصة.. نيمار ينضم إلى نادي الهلال السعودي بشروط خاصة جدا

الهدهد

يخضع للإقامة الجبرية.. الأمير عبد العزيز بن فهد مع بناته في أحدث ظهور (شاهد)

حياتنا

جورجينا رودريغيز تعود للسعودية وتحتفل بفوز النصر بفستان أحمر عارِ

الهدهد

عالم وخبير صحة عامة آخر ضحايا محمد بن سلمان بعد أن اختفى في ظروف غامضة!

حياتنا

باربي الأردن.. زين كرزون عارية وإطلالة فاضحة أقرب لنجمات البورنو (فيديو)

تقارير

هذا ما يخشاه محمد بن سلمان وقد يؤدي لاغتياله أو انقلاب الجيش عليه

الهدهد

الحوثي يوجه آخر تحذير للسعودية ويلوح بقصف نيوم.. هل يفعلها عبدالملك؟

الهدهد

رسالة تحذير لإدارة الدوري الإنجليزي تفضح انتهاكات السعودية والإمارات.. ما القصة؟

حياتنا

إليسا تنعش حساباتها بإطلالة مثيرة.. صدر عاري وهوت شورت (شاهد)

اقتصاد

مبيعات النفط الروسية للصين تُلحق أضرارا بالغة بإيرادات السعودية.. ماذا يحدث؟

الهدهد

مفاجأة مدوية.. هذا ما فعلته مؤسسة توني بلير مع السعودية بعد مقتل خاشقجي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جرأة مي عمر تعدت الحدود.. غطت ما بين ساقيها بيديها فقط!

إبراهيم غالي يهدد محمد السادس على الملأ ويتوعد المغرب بهجمات مسلحة (فيديو)

أين النحلة المختبئة؟.. لديك عيون صقر إذا اكتشفتها في 7 ثوان فقط

هذه هي الأواني التي يجب ألا تضعها في غسالة الأطباق

صورة ملكة جمال لبنان مايا رعيدي في الحمام تشعل مواقع التواصل! (شاهد)

منة فضالي في أحضان والد الشيف بوراك في إسطنبول (شاهد)

الوقاية من القمل: دائما ما ينتشر الوباء خلال فترة الصيف

أعطى الضوء الأخضر.. محمد صلاح يرغب في الانتقال إلى الدوري السعودي

الأزمة بين مصر والسعودية في ذروتها .. إغلاق “حنفية” المساعدات عن السيسي!

صورة محمد أبو تريكة أثناء خدمته في الجيش تشعل مواقع التواصل (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC