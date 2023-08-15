القبض على أحمد فلوكس.. شاهد لحظة سحبه للسجن بعد الحشيش والتلميحات الجنسية والإباحية (فيديو)

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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً يوثق لحظة القبض على الفنان المصري أحمد فلوكس، تمهيداً لحبسه سنتين.

ويظهر أحمد فلوكس بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وتبين التقاطه سراً، وهو يسير وفي يده الكلبشات وحوله نحو ستة من رجال الشرطة يقودونه إلى السجن.

سب وقذف

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، قد رحلت الفنان أحمد فلوكس، واسمه الحقيقي أحمد فاروق توفيق صالح، إلى سجن وادي النطرون.

وذلك لقضاء مدة حبسه في قضية عام 2021 محكوم عليه فيها بالحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه حكما نهائيا.

جاء ذلك بعد قيام فلوكس بسب وقذف بطلة مصر في السلة ياسمين إبراهيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وإرسال ألفاظ خادشة لها وتلميحات جنسية وإباحية.

مخدر الحشيش

وكشف عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين بألمانيا، أن الشرطة حين ذهبت لإلقاء القبض على أحمد فلوكس، عثرت معه على مخدر الحشيش.

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وقال عبد السلام في تصريح صحفي: “فور علمنا بتواجد أحمد فلوكس في مطروح.. وجهنا تلغراف لمدير أمن مطروح، ووزير الداخلية، ومدير إدارة تنفيذ الأحكام، بأنه موجوداً في أحد الفنادق هناك، بشأن تنفيذ الحكم ضده”.

وتابع: “فور وصول الأجهزة الأمنية تم تفتيشه، ليتم العثور على مخدر الحشيش بحوزته.. وتم تحرير بلاغ بتهمة التعاطي، لكنه تم إخلاء سبيله مقابل 5 آلاف جنيهاً”.