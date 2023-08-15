الثلاثاء, أغسطس 15, 2023
الرئيسيةحياتناالقبض على أحمد فلوكس.. شاهد لحظة سحبه للسجن بعد الحشيش والتلميحات الجنسية...
حياتنا

القبض على أحمد فلوكس.. شاهد لحظة سحبه للسجن بعد الحشيش والتلميحات الجنسية والإباحية (فيديو)

قام أحمد فلوكس بسب وقذف بطلة مصر في السلة ياسمين إبراهيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كتب رفيف عبدالله
أحمد فلوكس في قبضة الأمن.. شاهد لحظة سحبه للسجن بعد العثور على حشيش بحوزته
- Advertisement -

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً يوثق لحظة القبض على الفنان المصري أحمد فلوكس، تمهيداً لحبسه سنتين.

ويظهر أحمد فلوكس بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وتبين التقاطه سراً، وهو يسير وفي يده الكلبشات وحوله نحو ستة من رجال الشرطة يقودونه إلى السجن.

سب وقذف

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، قد رحلت الفنان أحمد فلوكس، واسمه الحقيقي أحمد فاروق توفيق صالح، إلى سجن وادي النطرون.

وذلك لقضاء مدة حبسه في قضية عام 2021 محكوم عليه فيها بالحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه حكما نهائيا.

جاء ذلك بعد قيام فلوكس بسب وقذف بطلة مصر في السلة ياسمين إبراهيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وإرسال ألفاظ خادشة لها وتلميحات جنسية وإباحية.

مخدر الحشيش

وكشف عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين بألمانيا، أن الشرطة حين ذهبت لإلقاء القبض على أحمد فلوكس، عثرت معه على مخدر الحشيش.

- Advertisement -

وقال عبد السلام في تصريح صحفي: “فور علمنا بتواجد أحمد فلوكس في مطروح.. وجهنا تلغراف لمدير أمن مطروح، ووزير الداخلية، ومدير إدارة تنفيذ الأحكام، بأنه موجوداً في أحد الفنادق هناك، بشأن تنفيذ الحكم ضده”.

وتابع: “فور وصول الأجهزة الأمنية تم تفتيشه، ليتم العثور على مخدر الحشيش بحوزته.. وتم تحرير بلاغ بتهمة التعاطي، لكنه تم إخلاء سبيله مقابل 5 آلاف جنيهاً”.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تفاصيل عقد محمد شريف بعد انتقاله إلى الخليج السعودي

مي حريري تورط نفسها بفضيحة.. استبدلت حسابها الوهمي بالحقيقي فكشفت ما هو مستور

السديس يصطحب أئمة الحرم لزيارة ماهر المعيقلي بعد أن أقلق الجميع.. شاهد كيف استقبلهم !

صحيفة فرنسية تكشف كواليس الاتفاق الذي جرى بين الخليفي ومبابي

نسرين طافش تكشف ثدييها بشكل كبير دون قصد.. فهل تسارع لحذفها؟ (شاهد)

وزير الدفاع التركي مخاطباً الأسد بحدة: “تحلى بالعقل وما تريده لن يحدث ولا يمكن تخيله حتى”!

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد والهلال وخسارة النصر

الأمير هاشم بن عبدالله الثاني.. أول صور له أثناء أدائه القسم نائبا للملك (شاهد)

“بغداد الواحدة ظهرا”.. فيديو صادم من العراق وحرارة الجو تُذيب النعال!

مريم سمير فايز.. السيسي يجامل الكنيسة على حساب حرية المعتقد لأهداف شخصية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC