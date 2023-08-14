الإثنين, أغسطس 14, 2023
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حياتنا

3 علامات للسرطان تظهر عند الاستيقاظ من النوم

كتب معالي بن عمر
علامات على السرطان
علامات على السرطان
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وطن-السرطان مرض مدمر يصيب ملايين الأشخاص حول العالم، ويعد الاكتشاف المبكر ضروريًا لتحسين معدلات البقاء على قيد الحياة والتنبؤ بالمرضى.

وعلى الرغم من أن العديد من علامات السرطان قد تمر دون أن يلاحظها أحد في المراحل المبكرة ، إلا أن هناك أوقاتًا قد تكون فيها أعراض معينة أكثر وضوحًا عند الاستيقاظ من النوم.

وفيما يلي كشف مجلة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، ثلاث علامات للسرطان يمكن أن تظهر أحيانًا عند الاستيقاظ مع معالجة الأسس الطبية والعلمية لها.

1. تغيرات الجلد

واحدة من علامات السرطان التي يمكن أن تكون ملحوظة في بعض الأحيان عند الاستيقاظ هي تغيرات الجلد. الجلد هو أكبر عضو في الجسم ويمكن أن يوفر أدلة قيمة حول الصحة الداخلية.

يمكن أن تظهر عدة أنواع من سرطان الجلد ، مثل الورم الميلانيني وسرطان الخلايا القاعدية ، علامات مبكرة على الجلد تكون أكثر وضوحًا بعد النوم ليلاً. قد تشمل هذه التغييرات:

التغييرات في النمط البولي تنبأ عن وجود مشاكل في الأعضاء البولية
ظهر بعض أنواع السرطان، مثل سرطان المثانة أو سرطان البروستاتا، من خلال اضطرابات البولية
  •  الشامات أو البقع الجديدة أو المتغيرة

قد يكون الظهور المفاجئ لشامة جديدة أو عيب جلدي جديد أو شامة موجودة تتغير في الشكل أو اللون أو الحجم علامة على سرطان الجلد، وهو نوع عدواني من سرطان الجلد. خلال الليل، قد يخضع الجسم لتجديد الخلايا وقد تصبح تغيرات الجلد أكثر وضوحًا عند الاستيقاظ.

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  •  حكة أو ألم أو حساسية

إذا شعرت بالحكة أو الألم أو الحساسية في منطقة معينة من بشرتك عند الاستيقاظ، فقد يكون ذلك بمثابة علامة حمراء. قد تشير هذه الأعراض، خاصة إذا استمرت إلى وجود خلايا سرطانية في الجلد. يمكن أن يؤدي الالتهاب والاستجابة المناعية أثناء الليل إلى تكثيف هذه الأحاسيس، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

2. تغيرات في النمط البولي

يمكن أن تكشف التغييرات في النمط البولي عن مشاكل في الأعضاء البولية، مثل الكلى والمثانة والبروستاتا. يمكن أن تظهر بعض أنواع السرطان، مثل سرطان المثانة أو سرطان البروستاتا، من خلال اضطرابات التبول. قد تكون هذه التغييرات أكثر وضوحًا في الصباح بسبب تراكم البول أثناء الليل. تتضمن بعض العلامات التي يجب البحث عنها ما يلي:

  •  دم في البول

يمكن أن يكون وجود الدم في البول، المعروف باسم البيلة الدموية، من الأعراض المزعجة التي تشير إلى احتمال الإصابة بالسرطان في الجهاز البولي. قد يكون من الصعب اكتشاف الدم بصريًا، ولكنه غالبًا ما يكون أكثر وضوحًا عند التبول في الصباح بسبب تركيز البول طوال الليل.

  •  الاستعجال أو صعوبة التبول

إذا شعرت برغبة مفاجئة في التبول أو صعوبة في إفراغ المثانة في الصباح، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشاكل في أعضائك البولية. قد تكون هذه الأعراض بسبب الضغط من ورم متزايد في المثانة أو البروستاتا.

3. ألم أو انزعاج في البطن

ألم البطن هو أحد الأعراض التي يمكن أن تنشأ لعدد من الأسباب، ويمكن أن تكون أكثر وضوحًا في بعض الأحيان عند الاستيقاظ بسبب استرخاء العضلات أثناء النوم. يمكن أن تظهر أنواع مختلفة من السرطان، مثل سرطان القولون أو سرطان المبيض، بأعراض أولية في البطن تظهر عند الاستيقاظ. بعض العلامات التي يجب مراعاتها هي:

  •  الألم أو التورم المستمر

إذا كنت تعاني من ألم بطني مستمر ، أو انتفاخ ، أو غثيان الصباح الذي يستمر لعدة أسابيع ، فمن المهم التماس العناية الطبية. قد تدل هذه الأعراض على مشاكل في الجهاز الهضمي أو أمراض النساء ، بما في ذلك السرطان.

  •  التغييرات في الأمعاء

قد تكون التغييرات في الأمعاء، مثل الإسهال أو الإمساك غير المبرر والمستمر، من العلامات المبكرة لسرطان القولون. قد تكون هذه التغييرات أكثر وضوحًا عند الاستيقاظ بسبب استئناف نشاط الأمعاء بعد فترة الراحة الليلية.

يعد التعرف على العلامات المبكرة للسرطان أمرًا ضروريًا للتشخيص والعلاج الفوريين. على الرغم من أن الأعراض المذكورة هنا قد تظهر عند الاستيقاظ، فمن الضروري أن نتذكر أن هذه العلامات لا تقتصر على السرطان وقد تكون ناجمة عن حالات طبية أخرى.

قد تكون التغييرات في الأمعاء، مثل الإسهال أو الإمساك غير المبرر والمستمر، من العلامات المبكرة لسرطان القولون
آلام البطن والأمعاء

وفي مواجهة أي أعراض مستمرة، من المستحسن التماس العناية الطبية للتقييم المناسب. يمكن أن يُحدث الاكتشاف المبكر للسرطان فرقًا كبيرًا في فعالية العلاج والنتيجة النهائية. يمكن أن يساعد البقاء على دراية بالتغيرات التي تطرأ على الجلد ونمط البول والبطن في تحديد العلامات التحذيرية واتخاذ خطوات استباقية للعناية بصحتنا.

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