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يخضع للإقامة الجبرية.. الأمير عبد العزيز بن فهد مع بناته في أحدث ظهور (شاهد)

ظهور الأمير عبد العزيز بن فهد مع ابنتيه في السعودية بعد سنوات من وضعه قيد الإقامة الجبرية أثار تفاعلا كبيرا

كتب خالد السعدي
يخضع للإقامة الجبرية.. الأمير عبد العزيز بن فهد مع بناته في أحدث ظهور
الأمير عبد العزيز بن فهد مع بناته
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وطن- في أول ظهور له منذ فترة، نشر حساب حساب خاص يهتم بـ صور وأخبار الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود، صورة له مع ابنتيه في حسابه على موقع (إكس) تويتر سابقا، ولاقت تفاعلا كبيرا.

وأثارت الصورة تفاعلا كبيرا من المغردين الذين عبروا عن سعادتهم برؤية الأمير وتمنوا له السلامة والعافية.

وكان الأمير عبد العزيز بن فهد قد اختفى عن الأنظار تماما في العام 2017، بعد انتشار أنباء تفيد باعتقاله، قبل أن يظهر مجددا في نوفمبر من العام 2018، وسط انتشار تقارير تؤكد أنه كان في السجن.

والأمير عبد العزيز بن فهد، هو أحد الأفراد البارزين في العائلة المالكة بالمملكة العربية السعودية وأحد أبناء الملك الراحل فهد آل سعود.

ويظهر الأمير السعودي في الصورة التي انتشرت على نطاق واسع محتضناً ابنتيه، فيما يشبه مكاناً مُخصصا لتعليم الأطفال، بينما ارتدي جلبابا باللون الأسود.

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الأمير عبد العزيز بن فهد مع بناته
الأمير عبد العزيز بن فهد

حادثة الاختفاء

اختفى الأمير عبد العزيز بن فهد قبل سنوات بعد نشره سلسلة تغريدات انتقد فيها بشدة سياسة الإمارات، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. واتهمه بالخيانة ومحاربة الله بنشر الفتن والمشاركة في قتل المسلمين. داعياً “بن زايد” للتوبة والعودة إلى الله، وطالبه بالمكوث في الإمارات وعدم السعي لقتل المسلمين.

ومنذ سبتمبر 2017، كانت قد اختفت أخبار الأمير عبد العزيز بن فهد، بعد كتابة تغريدة أثارت حالة من الجدل قال فيها وقتها: “الحمد لله الذي تفضل علينا بالحج، بروح بودع عمي سلمان وأسافر إن شاء الله.. إن ما سافرت فاعلموا أني قتلت”.

لاحقاً، في نوفمبر 2018، ظهر الأمير عبدالعزيز بن فهد لأوّل مرّة بعد اختفائه، رفقة ابنتيه. كما ظهر معه أخواه الأمير سلطان والأمير محمد بن فهد.

ويخضع الأمير عبدالعزيز بن فهد، حاليا لإقامة جبرية في المملكة العربية السعودية شأنه شأن الكثير من أمراء آل سعود، الذين يجبرهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على البقاء تحت نظره في المملكة، وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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