وزير الدفاع التركي مخاطباً الأسد بحدة: “تحلى بالعقل وما تريده لن يحدث ولا يمكن تخيله حتى”!

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وطن- رفض وزير الدفاع التركي يسار جولر طلب رئيس النظام السوري بشار الأسد بالانسحاب التركي من الجزء الشمالي من الدولة التي مزقتها الحرب ، قائلا إن هذه النتيجة غير ممكنة دون أن “تضمن” أنقرة أمن الحدود.

وردا على سؤال حول تعليقات الأسد التي تضع انسحاب القوات التركية كشرط مسبق للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي ، قال “جولر” إن مثل هذه الخطوة لن تكون متخيلة قبل تأمين الأمن القومي لتركيا.

وبحسب ما نقله موقع “المونيتور” الامريكي، قال جولر لقناة “الخبر” التلفزيونية الموالية للحكومة التركية في عطلة نهاية الأسبوع: “تركيا تريد السلام بصدق ولكن لدينا أيضًا حساسيات..لا يمكن تصور الانسحاب دون ضمان أمن حدودنا وشعبنا”.

وكان “الأسد” قد تجاهل في تصريحات لشبكة سكاي نيوز عربية الأسبوع الماضي عقد اجتماع محتمل مع أردوغان، قائلا: “هدف أردوغان من مقابلتي هو إضفاء الشرعية على الاحتلال التركي في سوريا . … لماذا يجب أن نلتقي أنا وأردوغان؟ لتناول المشروبات الغازية؟ ” .

رد جولر على الأسد

وردًا على هذه التصريحات ، أعرب جولر أيضًا عن أمله في أن يستخدم الرئيس السوري الفطرة السليمة بشأن هذه القضية.

وقال: “أعتقد أن الرئيس السوري سيتصرف بشكل أكثر عقلانية في هذه القضية”، مضيفا:” أن أهم مرحلة لتحقيق السلام في سوريا هي صياغة دستور جديد وقبوله من قبل الشعب السوري.

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ويخضع جزء كبير من مناطق شمال سوريا لسيطرة القوات التركية وجماعات المعارضة السورية المدعومة من تركيا من خلال أربع عمليات برية تركية بين عامي 2016 و 2022.

وتدعم تركيا جماعات المعرضة السنة الذين يقاتلون للإطاحة بالأسد منذ بداية الحرب الأهلية، في حين وتوسطت روسيا – أقوى حليف خارجي للأسد – في محادثات رفيعة المستوى بين أنقرة ودمشق في ديسمبر/ كانون الأول بهدف التوصل إلى مصالحة بين الجارتين، فيما انضمت إيران – وهي حليف إقليمي آخر للأسد – إلى المحادثات فيما بعد.

توقف الاجتماعات رفيعة المستوى

لكن سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى بين وزراء الدفاع والخارجية الأتراك والسوريين والروس والإيرانيين واجهت عقبة وسط إصرار دمشق على انسحاب القوات التركية من الدولة التي مزقتها الحرب قبل المضي قدماً في المحادثات.

واستهدفت ثلاث من الغارات البرية التركية في سوريا الجماعات الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور وهي الجماعة المسلحة التي تقاتل الدولة التركية منذ عام 1984 من أجل حكم ذاتي بقيادة الأكراد داخل البلاد.

مصنف كإرهابي وحليف في ذات الوقت

وأدرجت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية ، لكن الفروع السورية للتنظيم تظل الحليف الرئيسي للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وتؤكد أنقرة أن انسحاب القوات التركية من سوريا لا يمكن أن يكون ممكنًا إلا بعد إنشاء منطقة عازلة بعمق 30 كيلومترًا وإفراغها من أي مجموعات كردية سورية.