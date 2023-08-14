ميان بنت شهاب بن طارق زوجة ذي يزن بن هيثم في أول جلسة تصوير رسمية لها (شاهد)

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وطن- نشرت منصة “مقصد” للانتاج الإعلامي صورا لاول جلسة تصوير رسمية للسيدة ميّان بنت شهاب بن طارق آل سعيد، زوجة ولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد.

وتضمنت الصور التي نشرتها المنصة الاحترافية مقطع فيديو يوثق كواليس جلسة التصوير الرسمية للسيدة ميان بنت شهاب بن طارق.

وظهرت زوجة ذي يزن بن هيثم بن طارق في إحدى الاطلالات مرتدية عباءة باللون الأزرق الفاتح، حاملة في يدها كاميرا.

وفي إطلالة أخرى ظهرت ميان بنت شهاب بن طارق آل سعيد بعباءة عمانية باللون الخمري، مع توب أبيض، حاملة في يدها إطار صورة ذهبي، ظهرت وهي تتوسطه.

كما ظهرت في إحدى الصور وهي تجلس على مكتب، في حين بدت في أخرى بإطلالة تأمل نحو المستقبل.

آخر ظهور لها

ومن المعروف أن السيدة ميان بنت شهاب بن طارق ذات حضو إعلامي قليل جدا، حيث كان آخر ظهور منتصف الشهر الماضي في “متحف عمان عبر الزمان”.

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وجذبت زوجة ولي عهد سلطنة عمان الأنظار بقوة إليها في حفل تدشين الفيلم الوثائقي “الأساس الخالد” الذي يتحدث عن مراحل بناء “متحف عمان عبر الزمان”، بدءًا من وضع حجر الأساس الذي وضعه سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد.

▶️ تخليدا لذكرى وضع حجر الأساس لمتحف عمان عبر الزمان تنفيذ فعالية الأساس الخالد وتدشين الفيلم الوثائقي الخاص بالمتحف تحت رعاية صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب بن طارق آل سعيد .

تصوير : علي بن محمد البوسعيدي #مركز_الأخبار pic.twitter.com/eqhzZkoDFC — مركز الأخبار (@omantvnews) July 15, 2023

زواج ذي يزن من ابنة عمه ميان بنت شهاب

يشار إلى أنه في نوفمبر/تشرين ثاني من العام 2021، تزوج ذي يزن بن هيثم، ولي عهد السلطنة من ابنة عمه ميان بنت شهاب بن طارق آل سعيد.

وبحسب تقارير سابقة فإن ميان زوجة ولي عهد السلطنة، تبلغ من العمر حوالي 32 عاما. أي أنها تصغر ذي يزن بعام واحد، فهو من مواليد أغسطس 1990.



من هي ميان بنت شهاب بن طارق؟

وميان ابنة شهاب بن طارق آل سعيد، شقيق السلطان هيثم وهو نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

كما أنها تعمل مصممة داخلية، ومصورة فوتوغرافية وفنانة تشكيلية ولها العديد من اللوحات الفنية، وفق وسائل إعلام عمانية.