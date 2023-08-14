مصر تسرق أعمال خطاط سوري شهير لزخرفة بيوت الله.. السيدة نفيسة نموذجا (شاهد)

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وطن- كشف الخطاط والباحث المصري حمدي مهران، أن أغلب أعمال الخط العربي في مساجد مصر التي يتم بناؤها أو ترميمها مؤخرا من قبل الحكومة المصرية، مسروقة من أعمال الخطاط السوري الشهير “عدنان الشيخ عثمان”، ما اعتبره البعض فضيحة.

وقال “مهران” في منشور على حسابه في “فيسبوك” :”تقريبا إحنا كل شغل الخط في المساجد الجديدة عندنا بقى سرقة من أعمال الخطاط السوري عدنان الشيخ عثمان”.

وأضاف مستشهدا على صحة حديثه بأن “آخر سرقة بتجديدات مسجد السيدة نفيسة سطر بخط الثلث متحول بصيغة فيكتور ومرفوع على النت”.

ويعد مسجد السيدة نفسية من أشهر المساجد العتقية التي تتميز بها العاصمة المصرية القاهرة.

ردود أفعال غاضبة ومستنكرة

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع “إكس” تويتر سابقاً ” بخصوص، انتحال وسرقة خطوط الفنان السوري عدنان الشيخ عثمان وخصوصاً أن مصر تضم خطاطين كبار.

وعلق أحمد الهواري في هذا السياق بنبرة تهكم :”شغل مقاولات ومقاولين عرب شيلني واشيلك يادكتور”.

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وأضاف “أنه على القائم على الأمر أن يكون لديه ذائقة بينما الذائقة الجمالية في مصر باتت أندر من الكبريت الأحمر”.

وعقب “محمد شاكر” ساخراً: “و الله ستنا نفيسة لا ترضي بهذا الهراء”.

فرد عليه الدكتور “حمدي مهران”: “عاملين زي السلطان المملوكي اللي بنى مسجده بسرقة أحجار مسجد آخر، فالمصريين سموا المسجد بتاعه المسجد الحرام”.

وعقب “وليد المنشاوي” بأن القائمين على هذه المهزلة وجدوا أن القوالب الجاهزة المعدة مسبقاً توفر التكاليف، فقرروا أن يأتوا بخطوط من النت ويطبعوها على “الكلك”وبذلك يستغنون عن الخطاط والمزخرف لأنهما مكلفين.

يذكر أن تغييرات طرأت على مسجد وضريح السيدة نفيسة في القاهرة أثارت منذ أيام، موجة من الانتقادات بين مختصين في المعمار الإسلامي، ممن اعتبروا التجديدات “طمسا” للهوية المصرية الإسلامية.

من هو الخطاط السوري الشهير؟

ويعد الخطاط السوري “عدنان الشيخ عثمان” المولود في مدينة حمص السورية عام 1959، واحداً من أعلام الخط العربي في سوريا والوطن العربي، ولد في مدينة حمص.

تَعَلَّمَ عدنان فن الخط على آثار الخطاطين العظام، واطَّلع على مدارس الخط الكبرى العربية والتركية والفارسية، فأتقنها علماً وعملاً، ثم اتخذ لنفسه من مجموعها أسلوباً خاصاً مبتكراً.

وعمل عدنان الشيخ عثمان، مدرساً للخط العربي في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق، وألقى العديد من المحاضرات العلمية في فن الخط العربي في سورية وفي عدد من الدول العربية والإسلامية، وشارك في مسابقات الخط العربي الدولية التي تنظمها إرسيكا في إسطنبول منذ عام 1986 وحتى الآن.

كتب جزأين من مصحف قطر وأنجز أكثر من 400 لوحة خطية، ومتقن للثلث الجلي المتراكب. وله بحوث عن رحلة القلم بين المحاكاة والابتكار،كما كان عضواً في لجان تحكيم.

فاز بـ 13 جائزة دولية، كان آخرها عام 2004، حيث نال جائزة المركز الأول في الخط الديواني الجلي. وفي عام 1998 أقامت له وزارة الثقافة السورية بالتعاون مع رابطة الخطاطين السوريين معرضاً تكريمياً، منح خلاله شهادة تقديرية اعترافا بجهوده في خدمة فن الخط العربي.