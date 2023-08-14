مريم سمير فايز.. السيسي يجامل الكنيسة على حساب حرية المعتقد لأهداف شخصية

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وطن- أثارت الصيدلانية المصرية المسيحية “مريم سمير فايز”، جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، بعد إعلانها إسلامها مع ناشط مصري معروف، لتُقرر لاحقاً العودة إلى دينها دون تقديم أي توضحيات تخصّ قرارها.

تعمل مريم، صاحبة الـ 24 عاماً، معيدة في جامعة العريش شمالي سيناء، وقد راجت صورها في الفترة الأخيرة مُرتدية الحجاب تزامناًَ مع انتشار “وثيقة” أشارت صفحات إخبارية أنها “شهادة اعتناق الاسلام” بالنسبة لها.

لما فشل المقطع السابق في إقناع الناس نشروا مقطعًا آخر أشد قبحًا تظهر فيه الفتاة بوضوح وهي رافضة لكل طلباتهم

هل هذه كانت مخطوفة وتحررت أم كانت حرة واختطفت؟#مريم_سمير_فايز pic.twitter.com/PxmPKRb35d — شؤون إسلامية (@Shuounislamiya) August 13, 2023

قصة مريم سمير فايز وجدل واسع في مصر

لاحقاً، أثار ظهور الشابة المصرية داخل كنيسة مصرية جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد إشهار إسلامها ونطقها الشهادتين في مقطع مصور.

بمجرد ان #مريم_سمير_فايز قالت "اشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبد الله ورسوله " فهى اختى فى الاسلام واخت كل مسلم ومسلمه فى العالم كله

ولا عزاء لاعداء الاسلام pic.twitter.com/AdjAG3jH4l — چيفارا(The wolf) (@givara171972003) August 13, 2023

وشكك الكثيرون في السبب الحقيقي وراء عودة مريم سمير، للكنيسة على هذا النحو وسط غياب رد رسمي من الأزهر الشريف.

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وما بين الرجوع المريب لـ مريم سمير إلى المسيحية والصمت المطبق من الجهات الرسمية في مصر حول تفاصيل ما حدث، راجت مزاعم كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان أشدها الطرح القائل بأن “مريم تعرّضت للاختطاف ومن ثم الإجبار على العودة للمسيحية”.

نظرات #مريم_سمير_فايز أكبر تعبير على انها ليست مقتنعة باللي حصل معاها داخل الكنيسة، يا نصـ.ـIرى !

مش بتقولوا انها كانت مخطوفه ! واضح انها فعلا مخطوفه من الكنيسه. ربنا يثبتك يا مريم على الاسلام#مريم_سمير_فايز_مسلمة pic.twitter.com/cJDuqPRNrb — Mohammed (@M8e8e8e) August 12, 2023

هل أجبرت مريم سمير على ترك الإسلام بعد اعتناقه؟

فكرة أن مريم مُختطفة، وجدت لها صدى واسعاً بين المعلقين على مسار الأحداث.

الفرق بين ملامح وجه الشابة المصرية #مريم_سمير_فايز عند إشهار إسلامها وعند إعادتها بالقوة! pic.twitter.com/hNI7uTUpIW — نحو الحرية (@hureyaksa) August 14, 2023

حيث كتب الدكتور محمد الصغير، مستشار وزير الأوقاف الأسبق، وعضو مجلس الأمناء باتحاد علماء المسلمين: “إجبار واضح من متطرفين وقساوسة للمسلمة مريم سمير فايز على الردة على الإسلام، تحت حماية دولة الكنيسة.”

وتابع مستنكرا:”ولن تتحرك لها منظمات المرأة ولا هيئات حقوق الإنسان، و مصر تغض الطرف، والمسؤولية تقع على عاتق الجميع وعلى المسلمين الاحتشاد أمام مكتب شيخ الأزهر لمطالبته بفك أسر المسلمة المخطوفة”.

إجبار واضح من متطرفين وقساوسة للمسلمة #مريم_سمير_فايز على الردة على الإسلام، تحت حماية #دولة_الكنيسة ولن تتحرك لها منظمات المرأة ولا هيئات حقوق الإنسان، و #مصر تغض الطرف، والمسؤولية تقع على عاتق الجميع وعلى المسلمين الاحتشاد أمام مكتب #شيخ_الأزهر لمطالبته بفك أسر المسلمة المخطوفة pic.twitter.com/lZB3kMz3pC — د. محمد الصغير (@drassagheer) August 13, 2023

“الكنيسة في مصر دولة داخل الدولة”

فيما كتب الدكتور محمد مختار الشنقيطي: “قضية مريم سمير فايز دليل جديد -لمن يحتاج الدليل- على أن الكنيسة القبطية في مصر دولة داخل الدولة.”

وتابع موضحا: “فهي تقيم محاكم التفتيش لمن أسلم من الأقباط، وتسجنهم في الأديرة، وكأنها كنيسة إسبانية في العصور الوسطى!! فهي مثال صارخ على ما أدعوه ظاهرة “الأقليات المدلَّلة والأكثريات المغفَّلة”.

قضية #مريم_سمير_فايز دليل جديد -لمن يحتاج الدليل- على أن الكنيسة القبطية في #مصر دولة داخل الدولة، فهي تقيم محاكم التفتيش لمن أسلم من الأقباط، وتسجنهم في الأديرة، وكأنها كنيسة أسبانية في العصور الوسطى!! فهي مثال صارخ على ما أدعوه ظاهرة "الأقليات المدلَّلة والأكثريات المغفَّلة" https://t.co/xwOw73fGDr — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) August 13, 2023

وقالت صفحة على موقع “إكس” يتابعها ما يزيد عن 50 ألف شخص باسم “زهرة” أن مريم مُختطقة.

وكتبت: “خطفوا مريم لاجبارها على الرجوع للمسيحية ولكن هل كشفوا عن قلبها؟! ونبيل جبرائل أحد مستشارى الكنيسه المصرية يدعو لها ويقول:(وابعد عنها الاشرار والناس الوحشين يا رب).. وانا بأمن على دعاءه واقول اميييييين.. امنوا معايا.. اللهم استودعك #مريم_سمير_فايز الذي لا تضيع ودائعك”.

خطفوا مريم لاجبارها على الرجوع للمسيحية

ولكن هل كشفوا عن قلبها ؟! ونبيل جبرائل أحد مستشارى الكنيسه المصرية يدعو لها ويقول :

( وابعد عنها الاشرار والناس الوحشين يا رب ) وانا بأمن على دعاءه واقول اميييييين

امنوا معايا اللهم استودعك #مريم_سمير_فايز الذي لا تضيع ودائعك pic.twitter.com/zalxtyyW9t — ❃•°˚🌸🍃 زهرة🍃🌸 ˚°•❃ (@SlovanQueen) August 14, 2023

وفي السياق أيضاً كتب الناشط “يحي غنيم” على موقع إكس: “الغاضبون من إجبار #مريم_سمير_فايز على الردة عن الإسلام وتسليمها للكنيسة ؛لاتغصبوا! لا يمكن أن تترك فتاةٌ دينَ من يحكم الدولة-لاسيما إذا كان هذا الحاكم متعصبًا وحاقدا مثل تواضروس”.

وأضاف “أيها الموحدون من النصارى: “اكتموا إيمانكم فى خفايا صدوركم ،فليس عند المسلمين قوة تحميكم من بطش الكنيسة الحاكمة! أيها الموحدون المسلمون: تنتظركم أيامٌ حوالك طالما يحكمكم أولاد الأفاعى من خونة العسكر مناديب الإحتلال الصليبي لبلادنا!”

الغاضبون من إجبار #مريم_سمير_فايز على الردة عن الإسلام وتسليمها للكنيسة ؛لاتغصبوا!

لايمكن أن تترك فتاةٌ دينَ من يحكم الدولة-لاسيما إذا كان هذا الحاكم متعصبًا وحاقدا مثل تواضروس!

أيها الموحدون من النصارى:

أكتموا إيمانكم فى خفايا صدوركم ،فليس عند المسلمين قوة تحميكم من بطش الكنيسة… pic.twitter.com/bz4fY9hWnT — Dr.Yahya Ghoniem (@YahyaGhoniem) August 13, 2023

وتابع:”يامريم:إصبرى حتى يعلم الشيخ حسان وبرهامى بحكايتك فيأتيان على رأس الكتيبة السلفية لإطلاق سراحك!”.