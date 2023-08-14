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ما قصة بيان “نساء قبيلة مطير” الذي أثار تفاعلا كبيرا في الكويت؟

ذكر البيان أن قيمة بنات الكويت ليست "في ورود وأخشاب يدفع فيها الشيء الكثير من الدنانير ومن ثم تلقى في القمامة"

كتب خالد الأحمد
ما قصة بيان
نساء قبيلة مطير
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وطن- قررت نساء قبيلة “مطير” الكويتية إلغاء حفلات “الملكة والتخرج ومنع تقديم الورود والكيك” في المناسبات، لما تحمله من تبذير وإهدار للمال وإحراج للناس، حسب ما جاء في بيان أصدروه.

وتعد قبيلة مطير قبيلة عربية أصيلة تستوطن مناطق في نجد والحجاز، وتمتد منازلهم “من الحجاز ما بين مكة والمدينة المنورة وما جاورها، ونزولاً إلى نجد في وسط الجزيرة العربية وصولاً إلى الكويت.”

بيان نساء مطير يقلب الكويت

وجاء في بيان أصدرته نساء القبيلة المعروفة “إلغاء حفلات الملكة والاستقبال والاكتفاء بإقامة حفل الزواج وعانية المعاريس في يوم الزفاف فقط.”

بيان نساء مطير يقلب الكويت
بيان نساء مطير يقلب الكويت

“إضافة إلى إلغاء حفلات (الملچة) ومنع حفلات التخرج من الثانوية العامة، وكذلك وقف تقديم الورود والكيك في المناسبات كافة لعدم وجود منفعة أو فائدة، ومراعاة الله بطريقة تقديم المهر.”

ونص بيان القبيلة الذي اطلعت عليه”وطن”، أيضا على إلغاء حفلات الملكة والاستقبال والاكتفاء بإقامة حفل الزواج وعانية المعاريس في الزفاف فقط، لما فيها من أجر الإعانة على الزواج وأداء لحق صلة الرحم والأصحاب.

وكذلك “وقف ما يسمى بكارثة الدزات الدخيلة علينا لما يحصل فيها من تكلف يعادل قيمة زفاف كامل يرهق أهل المعرس وأهل العروس على السواء” .

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و”دزة العروس” أو جهازها، هو كل ما تقتنيه العروس من حاجيات ومستلزمات للذهاب إلى منزلها الجديد.

البعد عن التبذير

وشدد البيان في طريقة تقديم المهر على البعد عن التبذير المبالغ فيه والذي يمحق بركة الزواج، مما زادت معه نسبة الطلاق.

وذكر البيان كذلك أن قيمة بنات الكويت “ليست في ورود وأخشاب يدفع فيها الشيء الكثير من الدنانير ومن ثم تلقى في القمامة.”

كما حث البيان على إلغاء حفلات التخرج من الثانوية العامة لما فيها من إهدار للمال وإحراج للناس، بتصوير الهدايا الذي يعتبر نوعاً من أنواع التسول غير اللائق.

وأيضا “التوقف عن تقديم الورود والكيك في المناسبات كافة لعدم وجود أي فائدة أو منفعة كما قال الله تعالى ” لتسألن عن النعيم”.

تكاليف الزواج في الكويت

وتعد الكويت من أكثر دول الخليج العربي شهرةً بارتفاع تكاليف الزواج والمغالاة في المهر، لذلك يلجأ العديد من الشباب الكويتي للزواج من جنسيات أخرى.

وقيمة المهر في الكويت غير ثابتة، ويتم تحديدها وفقًا للاتفاق المبرم بين العائلتين، ويبدأ من 4000 إلى 10000 دينار، هذا بالإضافة إلى الاحتياجات الأساسية والإلزامية على الرجل ، بالإضافة إلى مستلزمات الزواج وتجهيز المنزل وحفل الزفاف.

إشادة ببيان نساء قبيلة مطير

وأثنى مواطنون وشيوخ دين على بيان نساء قبيلة مطير، وقال الشيخ حمود العنزي في مقطع فيديو متداول، إن كل ماورد في بيان نساء مطير إن صح “يرضي الله تبارك وتعالى حيث يتكلمن في البيان عن منع حفلات الملكة حفلات تخرج الثانوي ومنع ما يسمى بدزة العرس والمبالغة في هدايا الورورد والحلويات والكيك … إلخ إلى أن خرج الأمر خارج العرف المتعارف عليه في الكويت.”

فيما علق “جاسم ابراهيم فخرو“: “نساء قبيلة مطير في دولة الكويت مدرسة الخليج.. بارك الله فيهن اتخذن خطوة واثقة راقية رائعة مسؤولة ليضعن من خلالها النقاط بحزم على الحروف لانقاذ ما يمكن انقاذه”.

وتابع أن ذلك يأتي إنطلاقاً من التزامهن بالقيم الإسلامية التي تحث على الحفاظ على النعم “وخوفاً من عقاب الله بسبب الإسراف والبذخ الزائد في عالم يئّن جوعاً وكمداً واستشعارا بالمسؤولية تجاه الأبناء والبنات والمجتمع”.

وأثنى “محمد بن ابراهيم” من الدوحة على المبادرة قائلاً:”بارك الله في مسعاهن وفيهن على اتخاذ تلك المبادرة من نساء قبيلة مطير الأهم تطبيق تلك المبادرة” وعبر عن خشيته أن هذه المبادرة حبراً على ورق”.

وقال المطيري:” هذا الأمر ليس مستغرب على “حمران النواظر.. أجزم بان البقية ستبادر بمثل ذلك أو أفضل منه”.

بينما انتقد د.أحمد الباطني ألفاظاً وردت في بيان نساء مطير ومنها ” منع” “إيقاف” “إلغاء” وتساءل :”هذه دعوة لشطب عادات وتقاليد الزواج في الكويت”.

واستدرك:” إن ربط هذه التقاليد والعادات بالتصرف الخطأ أمر فيه تجني، وكان الأجدر بأصحاب المنشور-كما قال- التوعية والدعوة الى الترشيد بدل البتر لظاهرة هم يرونها ولا يفعلها كثير من الأسر”.

وعقبت”أم هادي”: “مبادرة إيجابية من نساء مطير في الكويت؛وعودة للبساطة وحفظ النعم والترابط الحقيقي”.

وتابعت أن “البذخ وطغيان المظاهر ساعد على بناءالحواجز أو قطع العلاقات الأسرية”.

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