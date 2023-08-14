الإثنين, أغسطس 14, 2023
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حياتنا

لماذا نستيقظ حوالي الساعة الثالثة صباحًا لنتحدّث عن مخاوفنا؟

"في الظلام الهادئ، من السهل الانزلاق دون علم إلى حالة من التمركز حول الذات".

كتب معالي بن عمر
المخاوف والعواطف الليلية
المخاوف والعواطف الليلية
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وطن-قد تكون ظاهرة الاستيقاظ في منتصف الليل، خاصة في حوالي الساعة الثالثة صباحًا، مقلقة ومحبطة لكثير من الناس. وغالبًا ما تكون هذه الصحوة المفاجئة مصحوبة بموجة من الأفكار السلبية والمخاوف، التي يبدو أنها تشتد في هدوء الظلام.

لماذا يحدث هذا؟ لماذا يبدو أن مخاوفنا وعيوبنا تنبض بالحياة في تلك الساعات الصامتة؟ فيما يلي كشفت مجلة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، الأسباب المحتملة لهذه الظاهرة وكيفية معالجة هذه المخاوف العالقة.

العلاقة بين النوم والعواطف

لفهم سبب تعرضنا لظاهرة الاستيقاظ في الثالثة صباحًا بسبب الخوف، من الضروري النظر في العلاقة المعقدة بين النوم والعواطف. ففي أثناء النوم، يعالج دماغنا التجارب العاطفية التي واجهناها خلال اليوم. وهذا يعني أن مخاوفنا وقلقنا الباطني يمكن أن يظهر في أثناء النوم.

العلاقة بين النوم والعواطف
الاستيقاظ من النوم ليلا

الصمت الليلي

يمكن أن يؤدي هدوء الليل إلى تفاقم مخاوفنا الكامنة في داخلنا. وفي خضم الصمت والظلام، تتاح لأذهاننا الفرصة لإعطاء صوت لحالات انعدام الأمن التي قد تظل مختفيّة خلال النهار.

يمكن أن يؤدي الافتقار إلى عوامل الإلهاء والعزلة الحسية إلى تضخيم الأفكار السلبية، ما يجعلها تبدو أكثر. كما أنه غالبًا ما تكون المخاوف اليومية، خاصة تلك المتعلقة بالعمل والعلاقات والتوقعات الشخصية، مصدرًا رئيسيًا للمخاوف وأوجه القصور التي تظهر بين عشية وضحاها، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

وعندما نواجه تحديات أو قرارات مهمة، من الشائع أن تعيد عقولنا النظر في هذه المخاوف خلال ساعات النوم.

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هل لاحظت أن أفكار الثالثة صباحا شديدة التركيز على الذات؟

في الظلام الهادئ، من السهل الانزلاق دون علم إلى حالة من التمركز حول الذات. ومن خلال الدوران حول مفهوم “أنا”، يمكننا توليد مشاعر مؤلمة تبدو متخلفة مثل الشعور بالذنب أو الندم. أو نحول أفكارنا المتعبة إلى المستقبل غير المؤكد دائما، ما يولد مخاوف لا أساس لها.

في الظلام الهادئ، من السهل الانزلاق دون علم إلى حالة من التمركز حول الذات
ممارسة التأمل

كيفية التعامل مع هذه الظاهرة

إذا وجدت أنك غالبًا ما تستيقظ في الثالثة صباحًا بأفكار ومخاوف سلبية مستمرة، فهناك استراتيجيات يمكنك تنفيذها لمعالجة هذه المشكلة:

1. ممارسة اليقظة والتأمل

يمكن أن تساعدك ممارسة اليقظة والتأمل على تدريب عقلك على التركيز على اللحظة الحالية وتقليل اجترار الأفكار السلبية. ويمكن أن يساعد أداء تمارين التنفس العميق والتأمل قبل النوم على تهدئة العقل وتعزيز عملية النوم المريحة.

2. احتفظ بمجلة فكرية

قد يكون الاحتفاظ بدفتر يوميات تدون فيه أفكارك ومخاوفك قبل الذهاب إلى الفراش مفيدًا، إذ يتيح لك ذلك التخلص من مخاوفك قبل النوم ويمكن أن يساعدك على تصفية ذهنك.

3. إنشاء روتين صحي للنوم

يمكن لروتين النوم الصحي أن يحدث فرقًا كبيرًا في جودة نومك وكيفية إدارة أفكارك الليلية، لذلك، حاول تجنب شرب الكافيين والوجبات الثقيلة قبل النوم، وخلق بيئة مواتية للنوم، وحدد موعدًا منتظمًا للنوم والاستيقاظ.

4. اطلب الدعم المهني

إذا استمرت المخاوف وأوجه القصور، بحيث أثّر ذلك بشكل كبير على صحتك العاطفية ونوعية حياتك، ففكر في طلب الدعم من متخصص في الصحة العقلية، إذ يمكن أن يوفر لك العلاج أدوات فعالة للتحكم في القلق والأفكار السلبية.

أفكار الثالثة صباحا شديدة التركيز على الذات
الأفكار السلبية ليلا

وفي الحقيقة، إن ظاهرة الاستيقاظ في الثالثة صباحاً مع وجود مشاعر الخوف؛ هي تجربة شائعة تعكس التفاعل المعقد بين النوم والعواطف والمخاوف اليومية. كما يمكن أن يساعدك فهم أن هذه الظاهرة لها جذور نفسية وفسيولوجية على التعامل مع الأفكار السلبية بشكل أكثر فعالية.

وختمت المجلة بالقول، إنه من خلال ممارسة استراتيجيات مثل اليقظة، وتدوين الأفكار، والبحث عن دعم متخصص، يمكنك التخفيف من آثار هذه الاستيقاظ الليلي، بحيث يكون النوم مريحًا أكثر. تذكر أن الاهتمام بصحتك العقلية أمر ضروري للحفاظ على توازنك العاطفي والصحي.

المصدرلا فيدا لوثيدا-ترجمة وتحرير وطن

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