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عُماني يضرب المثل في البر بوالدته.. ما فعله جعله حديث الساعة في سلطنة عمان (شاهد)

قال مستشفى الرستاق في السلطنة، إن العملية تمت بنجاح ويسر وينعم الشاب ووالدته بصحة جيدة بعد إجراء العملية

كتب خالد الأحمد
عُماني يضرب المثل في البر بوالدته.. ما فعله جعله حديث الساعة في سلطنة عمان
عُماني يضرب المثل في البر بوالدته
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وطن- أنهى شاب عماني معاناة والدته مع الغسيل الكلوي بعد أن تبرع لها بإحدى كليتيه، وأجريت لها عملية الزراعة التي تكللت بالنجاح منذ أيام في واحدة من قصص الإيثار والبر بالوالدين، أثارت تفاعل وإعجاب العمانيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكرم “مستشفى الرستاق” المواطن العماني الذي لم يكشف عن اسمه، بعد تبرعه بكليته لوالدته.

وقال المستشفى بحسب ما نقلت وسائل إعلام عمانية، إن العملية تمت بنجاح ويسر، وينعم الشاب ووالدته بصحة جيدة بعد إجراء العملية.

والرستاق هي إحدى ولايات محافظة جنوب الباطنة في الجزء الشمالي من سلطنة عمان.

شاب عماني يتبرع بكليته
شاب عماني يتبرع بكليته

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي “إكس” “تويتر” سابقاً بما قام به الشاب العماني داعين أن يرزقه الله الصحة وطول العمر.

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وفي هذا السياق علق “محمد السديري” :”جزاه الله خير ولو انه عمل بسيط تجاه امه وكان الواجب عليه فعل هذا”.

وعقب “أبو عبد الله المنذري”: “بادرة طيبة وفي ميزان حسناتكم”.

وقال “عبد الله بن حمد السعيدي” :”برّ الوالدين طريق لدخول الجنة”. واستدرك:” إذا كنت تريد أن يبارك في أبنائك ومالك وعمرك فبرّ والديك”.

ووفق وسائل إعلام عمانية بلغ عدد عمليات زراعة الكُلى في السلطنة نحو 325 عملية، فيما بلغ عدد عمليات زراعة الكبد نحو 22 عملية.

ويبلغ عدد مرضى الغسيل الكلوي نحو 2275 مريضًا، وتشير الأرقام إلى أن عدد المتبرعين قليل بالموازنة مع عدد المصابين بالفشل العضوي.

كما بلغ عدد المرضى الذين أجروا عملية زراعة كبد 22 مريضا وتبرع لهم أحد أقربائهم.

ويتضمن التبرع بالكلى الخضوع لعملية جراحية معقدة.

وينطوي هذا النوع من العمليات على مخاطر مثل النزيف والعدوى. لكن غالبية المتبرعين بالكلى يتعافون مع حدوث مضاعفات طفيفة أو دون حدوث أي مشكلات على الإطلاق.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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