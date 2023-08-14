جورجينا تحتفل بفوز النصر بكأس الملك سلمان بصدر منفوخ وفستان أحمر ناري

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وطن- عادت جورجينا رودريغيز، مع شريكها كريستيانو رونالدو، إلى الرياض مع أطفالهما بعد قضاء الصيف في الخارج.

ووثقت جورجينا رودريغيز لحظة عودة العائلة إلى السعودية، عبر مجموعة صور في حسابها على انستجرام، وهي ترتدي فستان أحمر مثير.

المنزل

وتعمدت شريكة كريستيانو رونالدو أن تبرز صدرها المنفوخ بفستان أحمر أوف شولدر، ووشاح يغطي عنقها فقط.

وعلقت جورجينا على المنشور: “المنزل” ، إلى جانب رمز تعبيري على شكل قلب.

واستغلت جورجينا ارتداءها الفستان المثير لتتصور وهي تحمل جائزة الحذاء الذهبي لرونالدو.

أول قطعة فضية

كما فاز رونالدو بأول قطعة فضية له مع فريق النصر السعودي بلقب كأس الملك سلمان (البطولة العربية للأندية لكرة القدم 2023)، بعد الفوز على مواطنه الهلال بهدفين لهدف.

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تظهر صورة أخرى لأطفال الثنائي وهم يقفون بفخر أمام التلفزيون بينما يرفع رونالدو الكأس على الشاشة.