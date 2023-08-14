الإثنين, أغسطس 14, 2023
الرئيسيةحياتناجورجينا تحتفل بفوز النصر بكأس الملك سلمان بصدر منفوخ وفستان أحمر ناري
حياتنا

جورجينا تحتفل بفوز النصر بكأس الملك سلمان بصدر منفوخ وفستان أحمر ناري

فاز رونالدو بأول قطعة فضية له مع فريق الدوري السعودي للمحترفين النصر واحتفلت جورجينا به

كتب رفيف عبدالله
جورجينا تحتفل بفوز النصر بكأس الملك سلمان بصدر منفوخ وفستان أحمر ناري
جورجينا ورونالدو
- Advertisement -

وطن- عادت جورجينا رودريغيز، مع شريكها كريستيانو رونالدو، إلى الرياض مع أطفالهما بعد قضاء الصيف في الخارج.

ووثقت جورجينا رودريغيز لحظة عودة العائلة إلى السعودية، عبر مجموعة صور في حسابها على انستجرام، وهي ترتدي فستان أحمر مثير.

جورجينا رودريغيز تعود إلى السعودية
حملت جورجينا جائزة الحذاء الذهبي
جورجينا رودريغيز تعود إلى السعودية
لقطة من الطائرة أثناء العودة

المنزل

وتعمدت شريكة كريستيانو رونالدو أن تبرز صدرها المنفوخ بفستان أحمر أوف شولدر، ووشاح يغطي عنقها فقط.

جورجينا رودريغيز تعود إلى السعودية
جورجينا وابنتها
جورجينا رودريغيز تعود إلى السعودية
التقطت العارضة صوراً تركز بها على صدرها

وعلقت جورجينا على المنشور: “المنزل” ، إلى جانب رمز تعبيري على شكل قلب.

واستغلت جورجينا ارتداءها الفستان المثير لتتصور وهي تحمل جائزة الحذاء الذهبي لرونالدو.

جورجينا رودريغيز تعود إلى السعودية
أطفال الثنائي
جورجينا رودريغيز تعود إلى السعودية
أطفال رونالدو وجورجينا

أول قطعة فضية

كما فاز رونالدو بأول قطعة فضية له مع فريق النصر السعودي بلقب كأس الملك سلمان (البطولة العربية للأندية لكرة القدم 2023)، بعد الفوز على مواطنه الهلال بهدفين لهدف.

- Advertisement -

تظهر صورة أخرى لأطفال الثنائي وهم يقفون بفخر أمام التلفزيون بينما يرفع رونالدو الكأس على الشاشة.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

عالم وخبير صحة عامة آخر ضحايا محمد بن سلمان بعد أن اختفى في ظروف غامضة !

حياتنا

تصرفه أذهل الجميع.. رد فعل رونالدو يفاجئ مدرب الهلال السعودي (فيديو)

تقارير

هذا ما يخشاه محمد بن سلمان وقد يؤدي لاغتياله أو انقلاب الجيش عليه

الهدهد

الحوثي يوجه آخر تحذير للسعودية ويلوح بقصف نيوم.. هل يفعلها عبدالملك؟

رياضة

موعد مباراة النصر ضد الاتفاق والتشكيلة في الدوري السعودي روشن

الهدهد

رسالة تحذير لإدارة الدوري الإنجليزي تفضح انتهاكات السعودية والإمارات.. ما القصة؟

اقتصاد

مبيعات النفط الروسية للصين تُلحق أضرارا بالغة بإيرادات السعودية.. ماذا يحدث؟

حياتنا

ريما العنزي شبيهة جورجينا ترقص لـ رونالدو مكافأة له بعد فوز النصر (فيديو)

رياضة

بسبب علم نادي النصر.. اشتباك عنيف بين البليهي وتاليسكا في نهائي البطولة العربية للأندية (فيديو)

الهدهد

مفاجأة مدوية.. هذا ما فعلته مؤسسة توني بلير مع السعودية بعد مقتل خاشقجي

الهدهد

صفقة عسكرية مع السعودية تفتح شهية تركيا لحصيلة تصدير غير مسبوقة

الهدهد

استعراض مؤخرات وصدور في السعودية باسم الترفيه ورقص فاضح

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الهلال السعودي يتوصل إلى اتفاق مع البرازيلي نيمار.. كم سيتقاضى سنوياً؟!

نسرين طافش تتحدث لأول مرة عن علاقتها العاطفية بطليقها (شاهد)

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وتعادل برشلونة

الملكة رانيا تفاجيء عامل مقهى قدم لها قهوتها بطريقة لافتة.. هكذا ردت الجميل! (شاهد)

إيمان العميري تكشف صدرها من تحت الملابس في أجرأ ظهور (شاهد)

سيرين عبدالنور في ظهور فاضح مع رامي عياش في العلمين (شاهد)

عالم وخبير صحة عامة آخر ضحايا محمد بن سلمان بعد أن اختفى في ظروف غامضة !

“الأتراك ليسوا عنصريين”.. حقيقة ما يحدث في تركيا ومحاولة للفتنة تدعمها جهات مشبوهة

تصرفه أذهل الجميع.. رد فعل رونالدو يفاجئ مدرب الهلال السعودي (فيديو)

حرق العلم الإماراتي وصور محمد بن زايد ومحمد بن راشد في تشاد (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC