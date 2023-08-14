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رياضة

تشكيلة الاتحاد ضد الرائد والتوقيت في دوري روشن السعودي

منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الاتحاد ضد الرائد
تشكيلة الاتحاد ضد الرائد
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وطن- يلتقي فريق الاتحاد ضد الرائد، الاثنين، في منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

ويستضيف ملعب ( الملك عبد الله ببريدة) مباراة الاتحاد ضد النصر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين.

بينما ستكون المباراة بتوقيت مصر (القاهرة)، عند الساعة الخامسة مساءً، كما وبتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً.

توقيت مباراة الاتحاد ضد الرائد

كما وستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الرابعة مساءً.

ومن المقرر أن تبث مباراة الاتحاد والرائد في منافسات الدوري السعودي، على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية.

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كما وستنقل المباراة على قناة (SSC SPORT 5)، بتردد على القمر الصناعي 12523، وباستقطاب رأسي (عامودي)، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

معلق مباراة الاتحاد والنصر

وسيعلق على مباراة الاتحاد السعودي ضد الرائد في دوري روشن السعودي، المعلق حماد العنزي عبر شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية.

تشكيلة الاتحاد ضد الرائد في دوري روشن السعودي

وسيلعب المدرب البرتغالي نونو سانتو، المباراة أمام منافسه الرائد في الدوري السعودي الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

دفاع التشكيلة (الاتحاد): زكريا هوساوي، أحمد بالمسعود، شراحيلي، مهند الشنقيطلي.

خط الوسط: كانتي، روماريو، إيجور كورونادو، صالح العمري.

مركز الهجوم: كريم بنزيما، جواو فيليبي (عبد الرزاق حمد الله).

وكان فريق الاتحاد السعودي قد أقصي من البطولة العربية للأندية، بعد الخسارة أمام الهلال السعودي بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في دور الربع النهائي.

تدريبات الاتحاد السعودي
تدريبات الاتحاد السعودي

يذكر بأن فريق النصر السعودي قد توج بالبطولة العربية للمرة الأولى في تاريخه على حساب الهلال، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية للبطولة.

المصدروطن + الاتحاد السعودي تويتر + الرائد السعودي تويتر

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