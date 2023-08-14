المغرب.. مسؤول رياضي يعتدي على طفل جنسياً أمام مصطافي الشاطئ دون أن يعترضه أحد! (شاهد)

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بموجة غضب عارمة بعد تداول مقطع فيديو لرئيس جمعية رياضية وهو يمارس أفعالا جنسية على طفل لم يتجاوز الـ9 سنوات.

ووفقا للفيديو المتداول والذي رصدته “وطن”، فقد ظهر رئيس الجمعية الرياضية والبالغ من العمر 57 عاما وهو ممدد على الشاطىء وبجانبه الطفل.

وظهر الرجل الذي اصطحب الطفل في رحلة رياضية إلى شاطئ ضواحي مدينة الجديدة، المطلة على مياه المحيط الأطلسي وهو يتحسس بلا خوف جسد الطفل وسط تجمع الكثير من المصطافين.

وبحسب الفيديو، لم يقف الامر عند هذا الحد، بل أقدم على جعل الطفل يرتمي في حضنه وهو عاريا وممدا على الشاطئ، لقوم بتغطية رأسها وراس الطفل حتى يتسنى له تقبيله بطريقة جنسية.

بدوفيل رئيس جمعية رياضية داير حصة المخيم للأطفال

شوفوا على حركات دارها مع الطفل

ردوا بالكم على وليداتكم

هو الآن في يد العدالة 🤬🤬😱😱 pic.twitter.com/21OzE1gxo9 — عائشة محمد⁦🇲🇦⁩ (@reemaicha) August 13, 2023

غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وأثارت القضية غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع انتشار مقطع الفيديو المصور، والذي ظهر خلاله المتهم، وهو يستغلّ الطفل جنسيًا بحضور أطفال آخرين، وبشكل علني، لتقدّم عائلة الطفل بعدها المقطع المصوّر للجهات الرسمية المختصة، كدليل على الاعتداء الجنسي.

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و أفادت العدد من وسائل الإعلام المغربية أن الشرطة القضائية فتحت تحقيقًا قضائيًا بإشراف النيابة العامة، حول اعتداء جنسي على طفل قاصر يبلغ من العمر 9 سنوات، بعد انتشار مقطع فيديو ظهر خلاله المتهم الأول، وهو رئيس إحدى الجمعيات الرياضية.



وأفادت التقارير الإعلامية أن المتهم يبلغ من العمر 57 عامًا، وقد توصلت مصالح الأمن الوطني بشكاية أسرة الطفل تنسب فيها للمشتبه فيه، الذي يرأس جمعية رياضية خاصة، تعريض ابنها لاعتداء جنسي، وذلك خلال اصطحابه في رحلة رياضية إلى شاطئ ضواحي مدينة الجديدة، المطلة على مياه المحيط الأطلسي.

القبض على الجاني

وقالت القناة المغربية الثانية، إن السلطات في المغرب اعتقلت المشتبه الرئيسي بالجريمة، ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، إضافة للتحقق مما ورد في محتويات وتسجيلات الفيديو الذي انتشر بشكل كبير.