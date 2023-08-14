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الأمير هاشم بن عبدالله الثاني.. أول صور له أثناء أدائه القسم نائبا للملك (شاهد)

الأمير حمزة بن عبدالله بلغ سن الثامنة عشرة في شعر يناير/كانون الثاني الماضي

كتب سالم حنفي
الأمير هاشم بن عبدالله الثاني
الأمير هاشم بن عبدالله الثاني
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وطن- نشرت حسابات مهتمة بتناول أخبار العائلة الهاشمة في الأردن على “انستغرام” أول صور توثق أداء الأمير هاشم بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لوالده للملك عبدالله الثاني.

وكان الأمير هاشم بن الحسين، الإبن الاصغر للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا، قد أدى القسم الدستوري نائبا للمك قبل سفره إلى مصر لحضور قمة تجمعه مع الرئس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويعتبر هذا أول تكليف سياسي للامير هاشم بن عبدالله الثاني بعد بلوغه سن الثامنة عشر في يناير/كانون الثاني الماضي.

ووفقا للصور المنشورة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر الأمير هاشم مرتديا زيا رسميا مع الشماغ الأردني، ممسكا بنص القسم الدستوري وهو يتلوه أمام الملك يحضول مجلس الوزارة وبحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

ظهر الأميرهاشم مرتديا زيا رسميا مع الشماغ الأردني، ممسكا بنص القسم الدستوري
ظهر الأميرهاشم مرتديا زيا رسميا مع الشماغ الأردني، ممسكا بنص القسم الدستوري

وأظهرت صورة أخرى الأمير هاشم وهو يصافح أحد أعضاء مجلس الوزارة عقب أدائه اليمين الدستورية بعد مغادرة الملك للأردن متوجها إلى مصر.

الأمير هاشم وهو يصافح أحد أعضاء مجلس الوزارة عقب أدائه اليمين الدستورية بعد مغادرة الملك للأردن متوجها إلى مصر.
الأمير هاشم وهو يصافح أحد أعضاء مجلس الوزارة عقب أدائه اليمين الدستورية بعد مغادرة الملك للأردن متوجها إلى مصر.

أول ظهور للأمير هاشم بالزي العسكري

يشار إلى أن الامير هاشم بن عبدالله الثاني من مواليد 30يناير/كانون الثاني من عام 2005، وكان اول ظهور له بالزي العسكري والشماغ الأردني عام 2021، خلال الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية احتفالاً بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الأردن.

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تخرج الأمير هاشم من الثانوية

وأتم الامير هاشم بن عبدالله الثاني دراسته الثانوية بمدرسة “كينغز أكاديمي” بالأردن في مايو/آيار الماضي، وحضر والداه وأشقاؤه حفل تخرجه.

تخرج الأمير هاشم من الثانوية
تخرج الأمير هاشم من الثانوية

ما هي مهام نائب الملك؟

ينص الدستور الأردني على أنه “إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعيّن قبل مغادرته بإرادة ملكية نائبًا أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه”.

ويتولى مهمة نائب الملك “أي فرد من الأسرة الملكية أتم السن القانونية المطلوبة (18 عامًا)، أو أي عضو في هيئة نيابة على العرش من عموم الشعب شريطة بلوغه الثلاثين عامًا”.

ويحق للعاهل الأردني تعيين نائب عنه دون اشتراط مدة زمنية معينة لغيابه خارج البلاد، كما أن النص الدستوري لم يتطرق لأسباب مغادرة الملك والتي قد تكون لزيارة رسمية يقوم بها لدولة أخرى، أو لحضور نشاط دولي، أو غيره.

وتعطي المراسيم الملكية نائب الملك الحق في ممارسة جميع الحقوق المختصة بالعرش، باستثناء إجراء أي تعديلات في الدستور، وممارسة صلاحيات الملك المنصوص عليها في الدستور.

المصدر رصد وتحرير وطن

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